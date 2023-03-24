Кількість затриманих у Франції сягнула 457 людей – МВС

За даними міністра внутрішніх справ Франції, у країні затримали 457 учасників протестів проти пенсійної реформи, 441 правоохоронець зазнав поранень внаслідок сутичок.

Кількість затриманих учасників масових протестів у Франції проти пенсійної реформи, які відбулися 23 березня, сягнула 457 людей, повідомив у п'ятницю, 24 березня, міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманін в ефірі телеканалу CNews, повідомляє AFP.

За його даними, 441 правоохоронець зазнав поранень. Він також повідомив, що вчора, під час найжорстокішого дня протестів з моменту їхнього початку у січні, на вулицях Парижа було зафіксовано 903 підпали.

Напередодні, 23 березня, за даними МВС, на вулиці Франції вийшли з протестом 1,09 мільйона людей. Водночас профспілки заявляли, що в акціях взяли участь 3,5 мільйона французів, і закликали до продовження мирних протестів.

Вандалізм у Парижі

День акцій 23 березня у Франції супроводжувався численними актами вандалізму. Так, у Парижі демонстранти підпалювали купи сміття, що скупчилися в історичному центрі міста. Як повідомляла AFP, кілька сотень одягнених у чорне радикально налаштованих протестувальників розбивали вітрини банків, магазинів і точок громадського харчування, а також трощили вуличні меблі. У поліцейських кидали пляшки, петарди та каміння. Правоохоронці застосовували проти демонстрантів сльозогінний газ і атакували натовп кийками.

У Бордо, на південному заході Франції, перед будівлею мерії розпалили багаття, внаслідок чого був пошкоджений вхід до колонади, повідомила речниця префектури.

Візит короля Великобританії у Францію

Попри напружену обстановку у Франції через масові протести, у неділю, 26 березня, у країну має прибути король Великобританії Чарльз ІІІ, пише AFP. Державний візит запланований з нагоди історичних відносин між обома країнами.

Як пише агентство, офіційні особи з обох сторін уважно стежать за хвилею страйків по всій Франції, які можуть в останню хвилину внести зміни в розроблену триденну програму візиту британського монарха.

Одне з побоювань полягає в тому, що протестувальники можуть скористатися нагодою, щоб привернути увагу до своєї боротьби проти пенсійної реформи президента Франції Еммануеля Макрона..

Франція готова прийняти короля - МВС

Водночас у Франції заявили, що країна готова прийняти британського короля попри протести. "Ми надзвичайно зосереджені. Ми готові прийняти його у відмінних умовах", - сказав міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен телеканалу CNews, повідомляє Reuters.

Водночас джерело агентства в Букінгемському палаці раніше цього тижня повідомило, що протести можуть вплинути на логістику візиту Чарльза ІІІ.

У планах британського короля і королеви-консорта Камілли - відвідати Париж і Бордо, а потім вирушити до Німеччини.

У Парижі Чарльз і Камілла приєднаються до Макрона на церемонії покладання вінків до Тріумфальної арки. Також заплановано виступ Чарльза у Сенаті, тоді як Камілла і перша леді Франції Бріджит Макрон офіційно відкриють нову виставку Мане і Дега в музеї Орсе.

Крім того, подружжя Макронів приймуть Чарльза та Каміллу на державному банкеті перед поїздкою британського короля до Бордо. Там Чарльз "на власні очі побачить руйнування, спричинені лісовими пожежами минулого літа" і відвідає екологічно чистий виноградник, йдеться у програмі візиту, пише AFP.

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