Кількість загиблих в Туреччині та Сирії перевищила 16 тисяч

Внаслідок стихійного лиха в обох країнах вже відомо про понад 16 тисяч загиблих. Десятки тисяч людей постраждали.

Потужні землетруси, епіцентром яких стали Туреччина та Сирія , забрали життя вже понад 16 тисяч людей. За даними турецього Управління з питань протидії та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD), станом на ранок четверга, 9 лютого, було встановлено загибель 12 873 людей. Ще 62 937 людей зазнали поранень, пише Anadolu. В Сирії відомо про щонайменше 3 162 жертви землетрусів, пише AFP.

Очікується, що кількість жертв землетрусів різко зросте, оскільки рятувальні роботи тривають вже понад 72 години – період, який експерти з надзвичайних ситуацій вважають найоптимальнішим для порятунку життів.

В Туреччині в пошуково-рятувальних роботах задіяні майже 25 тисяч рятувальників. Разом з ними загалом в зоні надзвичайної ситуації працюють понад 113 тисяч осіб - поліцейських, військових, медиків, пожежників, волонтерів, пише Anadolu.

Також в зоні катастрофи працює більше 5,5 тисячі одиниць техніки - ескаватори, евакуатори, крани, бульдозери, вантажівкі та інша техніка. Для транспортування постраждалих і доставки гуманітарних вантажів та техніки задіяні 20 кораблів військово-морських сил та два катери берегової охорони.

Жалоба за жертвами в Туреччині

На кордоні Туреччини та Сирії 6 лютого сталося два землетруси магнітудою понад сім балів. Президент Реджеп Таїп Ердоган оголосив у Туреччині семиденну загальнонаціональну жалобу за жертвами стихійного лиха. Державні прапори Туреччини приспущені на всій території країни.

Ердоган також пообіцяв, що кожна постраждала сім’я отримає 10 тисяч турецьких лір (близько 500 доларів - Ред.), а протягом року в 10 постраждалих провінціях будуть розпочаті "масові операції з заселення". В цих провінціях напередодні оголосили надзвичайний стан строком на три місяці.

Руйнівний землетрус був такої сили, що його відчули і в сусідніх країнах, зокрема, в Сирії, Лівані, грецькому Кіпрі та Іраку.

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