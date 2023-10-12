Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Грозі зросла до 56

У реанімації померла жінка, яка постраждала під час ракетного удару військ РФ по седу Гроза на Харківщині. Кількість загиблих внаслідокцього удару тепер сягнула 56.

У реанімації померла 53-річна жінка, яка постраждала внаслідок ракетного удару по селу Гроза на Харківщині, якого війська РФ завдали 5 жовтня. Про це повідомив зранку четверга, 12 жовтня, глава Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у дописі в Telegram.

Таким чином кількість загиблих через внаслідок атаки військ РФ зросла до 56 людей.

СБУ викрила навідників цього удару

Напередодні Служба безпеки України повідомила про викриття двох місцевих чоловіків, які навели удар РФ з "Іскандер-М" по селу. Ними виявилися 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік окупантів.

Напередодні деокупації регіону Збройними силами України брати з родинами втекли на територію РФ, де продовжили працювати на Москву, вказали у спецслужбі.

"Під виглядом дружніх розмов та листувань у месенджері зрадники випитували у людей відомості про дислокацію Сил оборони та масові заходи на території регіону", - зазначили в СБУ.

У відомстві встановили, що колаборанти отримали інформацію про заплановане перепоховання загиблого військового у селі Гроза та передали росіянам. Ті, своєю чергою, на основі цих відомостей завдали прицільного удару по селу із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер М".

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