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Енергетична криза
Пошуки людей після обвалу мосту в індійському місті Морбі
Кількість загиблих загибель внаслідок обвалу 100-річного підвісного моста в місті Морбі, штату Ґуджарат на заході Індії збільшилася до 132. Фото: Sam Panthaky/AFP
КатастрофиІндія

Обвал мосту в Індії: кількість жертв зросла до 132

Степан Смишляєв
2 год. тому

Тривають пошуки зниклих без вісти після обвалу 100-річного мосту 30 жовтня. Опозиційній партії стверджують, що міст після ремонту відкрили без необхідних дозволів і вимагають провести розслідування.

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Станом на ранок понеділка, 31 жовтня, підтверджено загибель 132 людей внаслідок обвалу 100-річного підвісного моста в місті Морбі, штату Ґуджарат на заході Індії. З річки витягнули 177 виживших, військові та рятувальники продовжують пошуки зниклих без вісти, повідомив представник інформаційного департаменту штату, пише AP.

За повідомленням місцевої влади, на час трагедії на мосту і біля нього перебували близько 500 осіб, серед них жінки і діти. Як пишуть місцеві ЗМІ, люди на мосту виконували ритуали з нагоди релігійного фестивалю. Саме в цей момент троси обірвалися, і споруда впала у річку.

233-метровому мосту, що обвалився, близько 100 років. Цього року він сім місяців перебував на ремонті й для відвідувачів його відкрили 26 жовтня. За даними індійської медіа-компанії NDTV, відкриття відбулося попри відсутність сертифікату безпеки. Про це ж говорять і опозиційні партії, які вимагають провести відповідне розслідування. Уряд штату заявив, що сформував спеціальну групу для розслідування катастрофи, повідомляє AP.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який сам народився у Ґуджараті і 12 років керував штатом, оголосив компенсацію загиблим і постраждалим.

В Індії нерідко трапляються обвали споруд. Наприклад, у Колкаті у 2018 році обвалився міст на залізничну колію. У цьому ж місті у 2016 році понад 20 осіб загинули внаслідок руйнування недобудованого шляхопроводу. Тоді рятувальники витягли з-під бетонних плит майже 100 поранених.

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