Кількість загиблих в Одесі зросла до 7, серед них двоє дітей

Кількість загиблих внаслідок нічної атаки РФ 2 березня в Одесі зросла до сімох, серед них двоє дітей. Також постраждало восьмеро людей, серед яких одна дитина.

Кількість загиблих внаслідок нічної атаки РФ в Одесі у суботу, 2 березня, зросла до сімох, про що у своєму Telegram-каналі повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"З-під завалів тільки що дістали тіло жінки. Поруч з тілом жінки також знайдене тіло немовля. Жертв атаки вже семеро. Пошукова операція триває. Всі відповідні служби працюють", - написав він.

Світ знає, що можна протиставити терору

У своєму вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський зазначив, що окрім сімох загиблих, внаслідок нічної атаки в Одесі постраждалои восьмеро людей, серед яких одна дитина. "У таких атаках саме "шахедами" жодного військового сенсу немає і бути не може - це терор, який має на меті виключно знищення життів, виключно залякування людей", - сказав він.

Зеленський наголосив, що "світ знає, що можна протиставити терору". "Світ має достатньо систем ППО, систем захисту від "шахедів" і ракет. І затягування з постачанням зброї для України, ППО для захисту наших людей призводить, на жаль, до таких втрат, до того, що перелік дітей, чиї життя забирає Росія, постійно зростає", - зазначив він.

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За словами президента, "Україна не просила нічого більше, ніж треба, щоб захистити життя". "А коли життя втрачаються, а в партнерів просто внутрішні політичні ігри чи суперечки, які обмежують наш захист, це неможливо зрозуміти. Із цим неможливо погодитись. І буде неможливо забути - світ памʼятатиме це. Російський терор повинен програти. Це принципово", - додав він.

Нагадаємо, що під час атаки в ніч на 2 березня один з російських дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у 9-поверховий будинок спального району. Частина під'їзду з 18 квартир зруйнована. В Одеській області 3 березня оголосили траур.