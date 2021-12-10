 Кількість угод на ринку землі в Україні перевищила 60 тисяч | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2021

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Новини

Кількість угод на ринку землі в Україні перевищила 60 тисяч

Ще на початку жовтня угод купівлі-продажу земель сільгосппризначення було трохи більше 25 тисяч. За числом правочинів лідирують Харківська, Полтавська, Київська, Вінницька та Хмельницька області.

Комбайн у полі

В Україні з 1 липня укладено 60,7 тисячі угод про купівлю-продаж землі

В Україні з 1 липня уклали 60658 угод купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Про це у п'ятницю, 10 грудня, повідомляє міністерство аграрної політики та продовольства України.

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Станом на 9 грудня загальна площа ділянок, за якими зареєстровано угоди, становить 154055 га. Серед лідерів Харківська (21826 га), Кіровоградська (16426 га), Дніпропетровська (13721 га), Полтавська (12403 га) та Херсонська (12061 га) області.

Найбільше угод щодо купівлі-продажу ділянок уклали на Харківщині - понад шість тисяч. На Полтавщині та Київщині укладено по близько 4,5 тисячі угод, на Вінниччині та Хмельниччині - дещо більше чотирьох тисяч у кожній. 

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Нагадаємо, ринок землі в Україні запустили 1 липня 2021 року. Зараз купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізичні особи-громадяни України з обмеженням у 100 га.

З 1 січня 2024 року право купувати землю сільськогосподарського призначення отримають і юридичні особи, створені відповідно до українського законодавства і засновані громадянами України. 

Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься на загальнонаціональному референдумі. 

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