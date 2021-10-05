Кількість угод на ринку землі в Україні перевищила 25 тисяч

В Україні з 1 липня цього року укладено 25718 угод купівлі-продажу землі сільськогосподарського призначення. Загальна площа проданих земельних ділянок становить 63477 гектарів, повідомляє у вівторок, 5 жовтня, міністерство аграрної політики та продовольства України.

За кількістю правочинів щодо купівлі та продажу лідерами є Київська та Полтавська області. Там укладено 2,17 тисячі та 2,12 тисячі угод відповідно.

Водночас за сумарною площею проданих земельних ділянок лідирує Кіровоградська область із показником 9340 га, за нею йдуть Харківщина (7950 га) та Полтавщина (5542 га).

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Земельна реформа в Україні

Як відомо, ринок землі сільськогосподарського призначення запрацював в Україні 1 липня 2021 року. В рамках першого етапу земельної реформи передбачається, що купувати та продавати земельні ділянки можуть лише громадяни країни з обмеженням в 100 гектарів. Станом на кінець серпня таких угод було укладено 10,7 тисячі, на середину вересня - 19,8 тисячі.

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З 1 січня 2024 року право купувати землю сільськогосподарського призначення отримають і юридичні особи, створені відповідно до українського законодавства і засновані громадянами України. При цьому кінцевий бенефіціар однієї або кількох юридичних осіб матиме змогу консолідувати через них сукупно не більше ніж 10 тисяч гектарів.

У мінагрополітики окремо зазначають, що закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі, додають у відомстві.