Кількість учасників саміту "Кримської платформи" зросла до 42 - Кулеба

Число підтверджених учасників установчого саміту платформи з деокупації Кримського півострова ("Кримської платформи") зросло до 42, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"День запуску ("Кримської платформи". - Ред.) наближається. Уранці було 40 учасників. А після обіду - вже 42", - написав Кулеба в п'ятницю, 13 серпня, у соцмережі Facebook.

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Раніше цього дня він повідомив, що свою участь в установчому саміті "Кримської платформи" підтвердили 40 країн і міжнародних організацій. Міністр нагадав, що на саміті буде ухвалено Кримську декларацію, яка буде відкритою для подальшого приєднання держав, які з тієї чи іншої причини не зможуть узяти участь в установчому саміті.

Кулеба також прокоментував слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який напередодні назвав саміт "черговим шабашем". "Сергій Лавров, міністр закордонних справ Російської Федерації, незаконно відвідав український Крим. Там він зробив низку гнівних заяв про "Кримську платформу": назвав її шабашем, збіговиськом. Я не приховуватиму - я задоволений цією нервовою реакцією", - сказав Кулеба, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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"Кримська платформа" - новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною. Метою платформи, кажуть у Києві, є підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, посилення міжнародного тиску на Росію, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повного відновлення суверенітету України над півостровом.

Діяльність "Кримської платформи" буде заснована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановане на 23 серпня в Києві.