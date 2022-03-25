 Кількість російськомовних українців суттєво зменшилася - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2022

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Новини

Кількість російськомовних українців суттєво зменшилася - опитування

У 2012 році близько 40 відсотків українців спілкувалися виключно російською мовою, а на початку війни Росії проти України - лише 18 відсотків.

Більшість українців підтримують ідею виключно української мови як державної

Більшість українців підтримують ідею виключно української мови як державної

Кількість російськомовних українців зменшилася на 22 процентних пункти за останні десять років, свідчать дані соціологічного опитування групи "Рейтинг", оприлюднені у п'ятницю, 25 березня.

Так, у 2012 році російськомовних українців було близько 40 відсотків, наприкінці 2021 року - 26 відсотків, а на початку війни Росії проти України - 18 відсотків, свідчить опитування. "Натомість "перетік" російськомовних відбувається у сегмент "двомовних" (з 15 до 32 відсотків). Кількість тих, хто постійно користується лише українською вдома, зросла незначно з 44 до 48 відсотків", - йдеться у повідомленні. У нинішньому опитуванні брали участь жителі всіх регіонів України, крім анексованого Росією Криму та непідконтрольних Києву частин Донбасу. При цьому з повідомлення групи не зрозуміло, чи враховують дані за 2012 рік ці регіони України, які тоді контролювалися урядом, чи ні.

Водночас дві третини тих, хто користується двома мовами у побуті, готові найближчим часом перейти виключно на українську, а серед російськомовних таких третина.

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Також за останнє десятиліття спостерігається зростання кількості тих, хто вважає українську мову рідною: з 57 відсотків у 2012 році до 76 відсотків у 2022 році. Тоді як російська мова за 10 років втратила позиції з 42 до 20 відсотків.

Більшість - за єдину мову

Єднання суспільства на тлі війни різко вплинуло і на ставлення до статусу мови, зазначає "Рейтинг". Абсолютна більшість (83 відсотки) за те, щоб українська була єдиною державною мовою в Україні. При цьому така думка домінує в усіх макрорегіонах, вікових та мовних групах.

Водночас за надання державного статусу російській мові до війни виступали майже чверть, а сьогодні - лише 7 відсоктів. Зазначається, що у мирний час за надання статусу державної російській мові виступала приблизно третина мешканців півдня та сходу, але нині їхня частка зменшилась майже вдвічі.

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Руйнування міфів Росії

Згідно з опитуванням, більшість українців (67 відсотків) вважають, що жодних проблем між україномовними та російськомовними громадянами в Україні не існує. 19 відсотків визнють, що мовна проблема існує, але вона не є важливою. І лише 12 відсотків вважають, все таки, що це питання є загрозою для внутрішньої безпеки. "Наявність проблеми у мовній сфері є популярними не серед російськомовного населення, а саме у західних регіонах, де українська домінує в усіх сферах", - зазначає "Рейтинг".

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Також, згідно з дослідженням, лише два відсотки українців вважають, що Росія, вторнувшись в Україну, прийшла захищати російськомовних громадян України.

Крім того, дані опитування свідчать, що мова є швидше регіональною особливістю, але не способом мислення, зазначає "Рейтинг". Так, у грудні 2021 року серед двомовних Росію агресором вважали 65 відсотків, серед російськомовних - половина. Водночас, у сегменті україномовних кожен десятий мав проросійські погляди. Таким чином, приходить до висновку "Рейтинг", прихильність до Росії визначалася не так мовою спілкування, як політичними поглядами та впливом пропаганди, і корелювала з рівнем підтримки проросійських партій.

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