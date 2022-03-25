Кількість російськомовних українців суттєво зменшилася - опитування

Кількість російськомовних українців зменшилася на 22 процентних пункти за останні десять років, свідчать дані соціологічного опитування групи "Рейтинг", оприлюднені у п'ятницю, 25 березня.

Так, у 2012 році російськомовних українців було близько 40 відсотків, наприкінці 2021 року - 26 відсотків, а на початку війни Росії проти України - 18 відсотків, свідчить опитування. "Натомість "перетік" російськомовних відбувається у сегмент "двомовних" (з 15 до 32 відсотків). Кількість тих, хто постійно користується лише українською вдома, зросла незначно з 44 до 48 відсотків", - йдеться у повідомленні. У нинішньому опитуванні брали участь жителі всіх регіонів України, крім анексованого Росією Криму та непідконтрольних Києву частин Донбасу. При цьому з повідомлення групи не зрозуміло, чи враховують дані за 2012 рік ці регіони України, які тоді контролювалися урядом, чи ні.

Водночас дві третини тих, хто користується двома мовами у побуті, готові найближчим часом перейти виключно на українську, а серед російськомовних таких третина.

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Також за останнє десятиліття спостерігається зростання кількості тих, хто вважає українську мову рідною: з 57 відсотків у 2012 році до 76 відсотків у 2022 році. Тоді як російська мова за 10 років втратила позиції з 42 до 20 відсотків.

Більшість - за єдину мову

Єднання суспільства на тлі війни різко вплинуло і на ставлення до статусу мови, зазначає "Рейтинг". Абсолютна більшість (83 відсотки) за те, щоб українська була єдиною державною мовою в Україні. При цьому така думка домінує в усіх макрорегіонах, вікових та мовних групах.

Водночас за надання державного статусу російській мові до війни виступали майже чверть, а сьогодні - лише 7 відсоктів. Зазначається, що у мирний час за надання статусу державної російській мові виступала приблизно третина мешканців півдня та сходу, але нині їхня частка зменшилась майже вдвічі.

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Руйнування міфів Росії

Згідно з опитуванням, більшість українців (67 відсотків) вважають, що жодних проблем між україномовними та російськомовними громадянами в Україні не існує. 19 відсотків визнють, що мовна проблема існує, але вона не є важливою. І лише 12 відсотків вважають, все таки, що це питання є загрозою для внутрішньої безпеки. "Наявність проблеми у мовній сфері є популярними не серед російськомовного населення, а саме у західних регіонах, де українська домінує в усіх сферах", - зазначає "Рейтинг".

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Також, згідно з дослідженням, лише два відсотки українців вважають, що Росія, вторнувшись в Україну, прийшла захищати російськомовних громадян України.

Крім того, дані опитування свідчать, що мова є швидше регіональною особливістю, але не способом мислення, зазначає "Рейтинг". Так, у грудні 2021 року серед двомовних Росію агресором вважали 65 відсотків, серед російськомовних - половина. Водночас, у сегменті україномовних кожен десятий мав проросійські погляди. Таким чином, приходить до висновку "Рейтинг", прихильність до Росії визначалася не так мовою спілкування, як політичними поглядами та впливом пропаганди, і корелювала з рівнем підтримки проросійських партій.