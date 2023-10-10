Кількість кібератак на німецькі компанії зросла - опитування

Кількість кібератак у всьому світі, зокрема у Німеччині, тільки зростає, свідчить дослідження, проведене страховою компанією Hiscox.

Кількість кібератак на німецькі компанії у 2022 році знову збільшилася, випливає з результатів опитування, проведеного британською страховою компанією Hiscox. За звітний період 58 відсотків німецьких компаній одноразово або багаторазово зазнавали атак із боку хакерів, повідомила німецька "дочка" Hiscox у вівторок, 10 жовтня, у Мюнхені. Це на 12 відсотків більше, ніж роком раніше.

Порівняно з іншими країнами, де проводилося опитування, німецька економіка досить часто ставала мішенню кібератак. Опитування, крім Німеччини, було проведено в Бельгії, Франції, Нідерландах, Іспанії, Великобританії, Ірландії та США. Частіше, ніж у Німеччині, кібератак зазнавали компанії в Ірландії. Загалом, про кібератаки повідомили 58 відсотків опитаних фірм.

Під прицілом хакерів - малі компанії

У доповіді Hiscox особливо наголошується на тому факті, що кіберзлочинці стали все частіше атакувати малі підприємства. У всіх восьми опитаних країнах частка кібератак на компанії менш ніж із десятьма співробітниками становила 36 відсотків. Порівняно з 2021 роком цей показник збільшився на 50 відсотків.

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Збиток від кібератак становив у середньому 16 тисяч доларів - дещо менше, ніж у попередні роки. У Німеччині для кібератак найчастіше використовували шкідливі електронні повідомлення. Хакери, зокрема, користуючись вкраденими акаунтами електронної пошти, видавали себе за керівних працівників і доручали персоналу здійснювати грошові перекази на їхні рахунки.