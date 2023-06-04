Росіяни обстріляли кілька регіонів України: є жертви

Низка українських областей зазнали ударів з боку військ РФ. Місцева влада повідомляє про руйнування, а також жертви серед мирного населення.

Російські окупаційні сили не припиняють масовані обстріли українських міст і сіл, розташованих на кордоні з РФ або вздовж лінії зіткнення. Як повідомив у неділю, 4 червня, голова Донецької ОВА Павло Кириленко, упродовж минулої доби в Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинуло чотири мирних жителі, ще вісім осіб дістали поранень.

"За 3 червня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Нью-Йорку, 1 у Гірнику та 1 у Сіверську", - написав він у Telegram-каналі.

Ракетний обстріл передмістя Дніпра: постраждалих уже 22

Так само голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що загальна кількість поранених унаслідок російського ракетного удару по передмістю Дніпра зросла до 22, з яких п'ятеро - діти. Крім того, з-під завалів одного зі зруйнованих житлових будинків рятувальники дістали тіло дворічної дівчинки. За фактом загибелі дитини Дніпропетровська обласна прокуратура проводить досудове розслідування, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - ідеться в повідомленні відомства.

На Харківщині від обстрілів РФ постраждала пенсіонерка

Крім того, у неділю вранці російські окупаційні війська масовано обстріляли Вовчанськ, Івашки та Гур'їв Козачок у Харківській області, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У місті (Вовчанську - Ред.) пошкоджено адміністративну будівлю, частково зруйновано два будинки та господарські будівлі. Крім того, вранці росіяни з вертольотів обстріляли с. Івашки Богодухівського району. На щастя, без масштабних руйнувань і жертв. Унаслідок ранкового танкового обстрілу с. Гур'їв Козачок Богодухівського району зафіксовано пряме влучання в будівлю Будинку культури, який зазнав значних пошкоджень", - написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, минулої доби окупанти обстрілювали прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів. Зокрема, в Петропавлівці пошкоджено об'єкт цивільної промисловості, приватний будинок і господарські будівлі, в Івашках - будівлі ферми, у Вовчанську - навчальний заклад, два приватні житлові будинки та автомобіль. Унаслідок обстрілу села Первомайське пошкоджено приватний будинок, поранено 74-річну жінку.

Росіяни обстріляли п'ять громад Сумської області

Також минулої ночі та вранці російські війська обстріляли п'ять громад Сумської області, зафіксовано 54 вибухи, повідомляє Сумська ОВА. "Обстрілів зазнали Миколаївська, Шосткинська, Свеська, Середино-Будська, Юнаківська громади", - йдеться в повідомленні Сумської ОВА в Telegram-каналі.

Обстріли Миколаївщини: постраждалих немає

Про обстріли з боку російських окупаційних сил повідомила й влада Миколаївської області. За даними місцевої ОВА, російські війська завдали артобстрілів по Очаківській громаді Миколаївської області. За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, у Миколаївському районі 3 червня о 18:00 ворог здійснював артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також о 20:00 та о 05:00 неділі зафіксовано обстріли по місту Очаків Очаківської громади.

Інформація про наслідки уточнюється. Постраждалих немає. У Миколаєві, а також Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

Майже 300 випущених снарядів по Херсонській області

Тим часом влада сусідньої Херсонської області повідомляє, що протягом доби російські окупаційні війська випустили 287 снарядів. Такі дані повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. Зокрема, минулої доби війська РФ скоїли 56 обстрілів, випустивши 287 снарядів із мінометів, артилерії та БПЛА.

Місто Херсон росіяни обстріляли 7 разів, випустивши по ньому 39 снарядів. Окупанти влучили в житлові квартали населених пунктів області. Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає. Очільник ОВА зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 122 людини.

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