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Кілька регіонів РФ повідомили про атаки дронів на енергетику

Ася Міллер | Євгенія Наконечна
2 травня 2024 р.

У Краснодарському краї безпілотники атакували Афіпський НПЗ. У Смоленській області - об'єкт енергетичної інфраструктури, на місці події працюють екстрені служби. В Орловській області порушене електропостачання.

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Український БпЛА на Донеччині
Український дрон (ілюстративне фото)Фото: Efrem Lukatsky/AP/dpa/picture alliance

Відразу кілька російських регіонів у ніч проти четверга, 2 травня, заявили про атаку дронами.

Губернатор Смоленської області РФ Василь Анхохін повідомив про "спробу ЗСУ" атакувати об'єкт цивільної енергетичної інфраструктури на території Рославльського району. За його словами, на місці події працюють екстрені та правоохоронні служби. 

Жителі селища Афіпський у Краснодарському краї повідомили про звук безпілотників, що летять, і кілька вибухів у небі над населеним пунктом. За даними Telegram-каналу Shot, дрони збили на підльоті до нафтопереробного заводу (НПЗ).

В Орловській області БпЛА пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури. Як заявив губернатор регіону Андрій Кличков, частково порушене електропостачання на території Глазуновського і Свердловського районів. 

У Ростовській області заявили про збиття двох дронів у районі Новошахтинська і Каменська-Шахтинського. За даними глави регіону Василя Голубєва, руйнувань не зафіксовано.

В Україні ці заяви не коментували. 

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