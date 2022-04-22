Кілька міністрів покинули засідання комітету МВФ через Росію

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за четвер, 21 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями п'ятниці, 22 квітня (час київський).

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Організація американських держав тимчасово позбавила Росію статусу постійного спостерігача. За таке рішення проголосували 25 країн, вісім утрималися, а одна не брала участі.

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Речник Державного департаменту США Нед Прайс назвав санкції Росії проти себе "нагородою". "Я повинен сказати, що це ніщо інше, як нагорода - заслужити гнів уряду, який обманює власний народ та знущається зі своїх сусідів", - сказав він.

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Німеччина надасть Україні ще 37 мільйонів євро на післявоєнну відбудову, повідомляють джерела газети Augsburger Allgemeine.

Передбачається, що 22,5 мільйона будуть виділені на реконструкцію пошкоджених електромереж, а 14,4 мільйона - на ремонт чи побудову житла цивільних та медичне обладнання.

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Українці, які вимушено виїхали за кордон через війну без документів, зможуть безкоштовно оформити посвідчення особи для повернення додому, повідомив у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Міністерство цифрової трансформації працює над тим, щоби з часом документ генерувався в "Дії".

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Україна розраховує отримати статус кандидата на вступ до Європейського Союзу вже влітку та повноправне членство в ЄС у 2024 році, написала перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко в колонці для "Української правди".

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Протягом доби 21 квітня російські війська здійснили близько 50 обстрілів на Харківщині. В Харкові двоє людей були поранені, а внаслідок влучання снаряду в автомобіль двоє цивільних загинули на місці.

Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, активні бої ведуться в Ізюмському напрямку. "Протиповітряна оборона ЗСУ знищила два ворожі літаки: Су-34 та Су-35. А також збили безпілотний літальний аппарат", - написав він у Telegram.

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До України 21 квітня прибули експерти-криміналісти зі Словаччини для допомоги в розслідуванні воєнних злочинів, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"За час повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 7600 воєнних злочинів РФ", - написала вона в Facebook і нагадала, що в Україні вже працює місія французьких жандармів і медиків, а також команда офісу прокурора Міжнародного кримінального суду.

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Кілька міністрів покинули засідання комітету МВФ через Росію

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Кілька міністрів вийшли з зали засідання Міжнародного валютно-фінансового комітету у Вашингтоні, коли виступав міністр фінансів Росії. Про це американському виданню CNN повідомив міністр фінансів Данії. "Першими почали виходити Скандинавські країни та країни Балтії, але слідом пішли багато країн", - сказав він. За його словами, таким чином Росії та її президенту Володимиру Путіну "надіслали дуже чіткий меседж, що за жодних обставин не погодяться з війною проти України і будуть підтримувати український народ". Reuters пише, що серед тих, хто покинув засідання, були міністри фінансів Великобританії та Канади.

Після засідання комітету зазвичай публікують спільне комюніке, однак вперше в історії цього не зробили, оскільки РФ відмовилася його затвердити. "Росія відмовилася від прийняття спільного комюніке МВФК у зв'язку з необ'єктивними та політизованими оцінками російських дій в Україні, які виходять за рамки мандату МВФ", - йдеться в заяві російського міністерства фінансів. Тим часом іспанська міністерка, яка зараз головує в комітеті, заявила, що проєкт комюніке підтримали 189 учасників, а щодо його змісту була "майже цілковита єдність".

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За даними агентства Reuters, біля посольства РФ в Ефіопії щоранку збирається черга чоловіків, які хочуть воювати за Росію в Україні. Нібито за це їм обіцяють по дві тисячі доларів. Водночас видання не має доказів того, що хтось із них дійсно відправився на війну в Україну.

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Ізраїль надасть українським рятувальникам шоломи та бронежилети, повідомляє агенція Reuters. Раніше Ізраїль передавав Україні виключно гуманітарну допомогу, остерігаючись загострення стосунків з Росією.

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Управління верховного комісара Організації Об'єднаних націй підтвердило дані про щонайменше 5264 жертви війни в Україні серед цивільних: 2345 мирних жителів загинули, 2919 отримали поранення.

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Лише в Київській області російські військові вбили 1126 українців, у тому числі 40 дітей, в тих населених пунктах, які вони свого часу окупували. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час емоційного відеозвернення до парламенту Португалії. При цьому він наголосив, що цифри не є остаточними, адже ще не всі поховання знайдені. Також Зеленський повідомив, що в Україні від початку війни через російські бомбардування та обстріли зруйновані 1141 заклад освіти.

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Збитки економіки України від війни перевищили 500 мільярдів доларів

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Україна працює з групою міжнародних юристів над механізмом використання заморожених російських коштів для компенсації збитків від повномасштабного військового вторгнення РФ, повідомив міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, загальна вартість збитків України від війни оцінюється в 500 мільярдів доларів, і приблизно стільки ж російських коштів заморожені в світі, зокрема в США, Великобританії, країнах Європейського Союзу. Малюська зазначив, що на думку юристів, які займаються цим питанням, найшвидшим рішенням було б ухвалення різними державами законів, що дозволили би використання заморожених активів на потреби України. "Це потребує певного рівня мужності та політичної волі від кожної країни", - зауважив міністр.

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Український валовий внутрішній продукт може впасти цьогоріч може від 30 до 50 відсотків, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Україні потрібна фінансова підтримка партнерів, аби вистояти. Розмір такої короткострокової допомоги ми оцінюємо в чотири-п'ять мільярдів доларів щомісяця протягом наступного пів року", - написав він у Telegram. У довгостроковій перспективі відбудова та відновлення України буде коштувати щонайменше 600 мільярдів доларів, додав прем'єр.

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Український президент Володимир Зеленський заявив під час сесії Світового банку, що для підтримання економіки Україна щомісячно потребує до семи мільярдів доларів, а для післявоєнного відновлення потребуватиме ще сотень мільярдів.

Виступаючи на сесії онлайн, Зеленський окреслив кроки, які, на його думку, необхідні негайно, зокрема, виключення Росії з усіх міжнародних фінансових інституцій та запровадження спеціального податку за війну на всі торговельні операції з РФ, які ще не заблоковані, щоби використати ці кошти на відновлення України.

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Збитки економіки України від розв'язаної Росією війни вже склали понад 560 мільярдів доларів, повідомив на брифінгу заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга.

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Евакуаційний коридор з Маріуполя на Донеччині довелось закрити 21 квітня, оскільки біля точки збору почався обстріл. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Telegram.

Звернення Зеленського: про "ХНР" і Великоднє перемир'я

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У відеозверненні за підсумком 57-го дня війни президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія накопичує військові сили та намагається провести мобілізацію в окупованих нею районах. "Жоден з цих кроків не допоможе Росії у війні проти нашої держави. Вони можуть тільки відтягувати неминуче - час, коли загарбникам доведеться піти з нашої землі", - сказав він. На Херсонщині РФ готується до фейкового референдуму щодо відокремлення від України, додав Зеленський. "Жодні "ХНРи" не пройдуть! Якщо комусь хочеться нової анексії, то це може призвести хіба що до нових потужних санкційних ударів по Росії. Ви залишите свою країну настільки бідною, наскільки вона не була з часів громадянської війни після 1917 року", - наголосив він.

Зеленський також висловив жаль з приводу того, що Росія відкинула пропозицію щодо Великоднього перемир'я. "Це дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри, до одного з найбільш радісних і важливих свят", - сказав він.

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Українська Православна Церква Московського патріархату висловила готовність організувати силами єпископату, духовенства, чернецтва і вірян молитовну ходу від міста Оріхів Запорізької області до заводу "Азовсталь" у Маріуполі Донецької області, щоби вивести цивільних, вивезти поранених військових і забрати тіла загиблих. Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій звернувся "до всіх, від кого це залежить" з проханням забезпечити в Маріуполі режим припинення вогню і надати гуманітарний коридор для проходження молитовної ходи в період зі Страсної п'ятниці до Світлого Христового воскресіння (22-24 квітня).

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У Миколаєві знову пролунали вибухи, повідомив ввечері 21 квітня міський голова Олександр Сєнкевич. Він закликав містян лишатися вдома під час комендантської години та пам'ятати про "правило двох стін". "За минулу ніч було поранено трьох осіб, один із них помер у лікарні. Звертаю вашу увагу, що всі ці люди в момент обстрілів перебували на вулиці, незважаючи на комендантську годину", - написав він у Telegram.

