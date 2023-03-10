Кілька людей потрапили у заручники у німецькому Карлсруе

Поліція перекрила район біля однієї з головних вулиць у центрі міста через захоплення заручників. За даними правоохоронців, у заручниках - кілька людей.

Поліція німецького міста Карлсруе перекрила ввечері п'ятниці, 10 березня, район біля однієї з головних вулиць у центрі через захоплення заручників в аптеці. Як повідомив речник правоохоронців, поліція перебуває в контакті з підозрюваними, але не надав жодної інформації про кількість заручників або нападників, які, на думку правоохоронців, можуть бути причетні до захоплення людей, передає dpa.

Однак згодом у поліції міста повідомили, що в заручниках - кілька людей.

"За даними поліції, кілька людей були захоплені в заручники в аптеці", - повідомляється у Twitter поліції Карлсруе.

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Перші екстрені дзвінки надійшли до поліції близько 16:30. У рамках широкомасштабної поліцейської операції поліція відкрила для громадян одну з місцевих шкіл, щоб мешканці навколишніх будинків могли зупинитися в ній, оскільки перекриття кількох вулиць призвело до того, що деякі місцеві жителі не змогли дістатися своїх домівок.

З огляду на поточну оцінку ситуації, поліція запевнила, що людям нічого не загрожує. Однак правоохоронці попросили громадян уникати цього району і дотримуватися будь-яких інструкцій рятувальників.

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Через інцидент у центральній частині міста ярмарок у Карлсруе скасував два вечірні заходи, повідомила агентству dpa речниця ярмарку. За її словами, відвідувачі не могли потрапити на концерт, а також на захід за участю кінолога, оскільки обидва заходи проводилися поруч із зоною, яку перекрила поліція.