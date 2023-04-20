Київрада розірвала договір оренди землі з посольством РФ

Київська міська рада розірвала договір оренди земельної ділянки з посольством РФ та звернулася до уряду щодо повернення майна дипустанови РФ до власності України, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Київська міська рада розірвала договір оренди землі з посольством РФ в Україні, повідомив в четвер, 20 квітня, мер столиці Віталій Кличко.

Крім того, як зазначив він у дописі в Telegram, Київрада звернулася до Кабінету міністрів щодо повернення майна російської дипломатичної установи у власність України.

Йдеться про земельну ділянку, яка знаходиться за адресою Повітрофлотський проспект, 27 у Солом’янському районі Києва. Договір оренди з посольством РФ міська рада уклала в жовтні 1999 року. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, посольство РФ в Києві не функціонує.

У пояснювальній записці до проєкту відповідного рішенні Київради воно обґрунтовується не лише повномасштабним російським вторгненням та розривом дипломатичних відносин України і РФ, а також "стійким громадським супротивом щодо створення умов для функціонування інституцій держави-агресора на території Києва".

Також у документі зазначається, що ухвалення рішення дозволить територіальній громаді Києва "викорінити випадки надання пільгових умов у питаннях земельних відносин інституціям держави-агресорки" та сприятиме раціональному використанню землі у столиці.

Контроль за виконанням рішення поклали на постійну комісію Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин, а також на постійну комісію Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків.

Читайте також: Дипломатичні відносини Києва і Москви: розірвати не можна продовжувати?