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"Київгаз" про вибух у будинку: Скарг від мешканців не було

Анастасія Шепелева
14 хв. тому

Внаслідок вибуху в будинку в Києві загинули троє людей, ще дев'ятеро - зазнали поранень. У "Київгазі" до проведення експертизи не можуть назвати причину вибуху, втім зазначають, що жодних скарг від жителів не було.

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Рятувальники знайшли вже двох загиблих у Києві після вибуху в багатоповерхівці
Рятувальники ДСНС (ілюстративне фото)Фото: Interior Ministry of Ukraine/REUTERS

За уточненими даними, троє людей загинули, ще дев'ятеро - зазнали поранень внаслідок вибуху, який стався в ніч на четвер, 22 червня, в одній з багатоповерхівок Дніпровського району Києва, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України. Трьох постраждалих госпіталізували. Врятувати вдалося 20 людей, зазначили у ДСНС.

"Знято зруйновані панелі перекриття, проводиться демонтаж елементів будівельних конструкцій та розбір завалів", - йдеться в повідомленні ДСНС.

За даними ДСНС, вибух стався на сьомому поверсі будинку, імовірно його спричинив витік газу. Наразі проводяться роботи для укріплення перекриття між восьмим та дев'ятим поверхами будинку. 

"Київгаз": Скарг від мешканців будинку не було

Між тим, в АТ "Київгаз" повідомили, що встановити причини вибуху до проведення офіційної експертизи неможливо. Наразі будинок відключено від газопостачання. Водночас в компанії зазначили, що станом на 2023 рік жодних скарг щодо газопостачання або стану газового обладнання у будинку не надходило. Також компанія не проводила в будинку роботи з ремонту газового обладнання та і не отримувала такого запиту, йдеться у повідомленні "Київгазу" у Telegram.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що міська влада вже знайшла місця для тимчасового розселення мешканців пошкодженого будинку – їх перемістять в два інтернати. Як повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА), цією можливістю скористаються п'ять родин (14 людей), водночас інші мешканці, за попередніми даними, мають можливість тимчасово переселитися до родичів та знайомих. 

За фактом вибуху в будинку слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті 270 Кримінального кодексу України - порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей.

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