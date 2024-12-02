Київ закликав Тбілісі поважати право громадян на протест

Нинішня влада Грузії має розуміти, що насильство не залишиться без наслідків, а уряду у Тбілісі слід поважати основоположні права громадян, зокрема й на мирний протест, наголосили в МЗС України.

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило триваючі порушення прав людини та застосування сили проти мирних демонстрантів у Грузії. Про це йдеться в поширеному в понеділок, 2 грудня, відповідному коментарі пресслужби МЗС України.

"Насильство не залишиться без наслідків. Грузинська влада має поважати основоположне право громадян на мирний протест. Тим більше що причиною протестів є рішення уряду поставити на паузу рух Грузії до ЄС всупереч європейським прагненням грузинського народу", - йдеться в коментарі.

В українському зовнішньополітичному відомстві також засудили спроби влади в Тбілісі переконати своїх громадян і решту країн у тому, що євроінтеграція країни триває, "у той час як її дії свідчать про розворот Грузії в бік Москви".

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Так само у МЗС України обурені через "наполегливі спроби грузинської влади втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси в своїй країні". "Грузинському уряду слід припинити лякати своїх людей міфічним "українським сценарієм", реалізовуючи у цей час на практиці "білоруський сценарій"", - зазначається в документі.

Крім того, в українському дипломатичному відомстві запевнили, що "Україна була і залишається прихильною демократичним перетворенням у Грузії та її подальшій європейській та євроатлантичній інтеграції, що відповідає інтересам грузинського народу". Тож у МЗС України висловили "солідарність з грузинськими колегами-дипломатами, які публічно виступили проти рішення уряду Грузії про вихід з порядку денного переговорів про вступ до ЄС".

"Переконані, що європейська інтеграція є ключем до стабільності, процвітання та зміцнення демократичних інститутів у Грузії та прагнемо успішного майбутнього для наших народів у великій європейській родині. Наша солідарність із грузинським народом залишається непохитною", - наголосили в українському дипломатичному відомстві.

Нагадаємо, в Грузії п'ятий день поспіль не вщухають протести через відмову уряду проводити подальші переговори з ЄС про вступ країни до спільноти.