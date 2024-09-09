Київ вночі у кілька хвиль атакували російські дрони

Росія запустила по українській столиці кілька хвиль "шахедів". За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Російські війська в ніч на понеділок, 9 вересня, атакували Київ ударними дронами типу Shahed. Як повідомляють в Київській міській військовій адміністрації (КМВА), БпЛА запускали кількома хвилями з території Курської області РФ.

"Повітряна тривога у столиці тривала понад годину. Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені на підступах до столиці", - заявили в КМВА.

За їхніми даними, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих та руйнувань. Ця атака на Київ стала вже п'ятою з початку вересня, нагадали у КМВА.

Також вночі РФ вдарила керованими авіабомбами по Харкову. У Київському районі міста внаслідок влучання сталося займання гаража та рослинності, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Пошкоджено кілька приватних будинків, попередньо - поранених людей немає.

Загалом, за даними Повітряних сил Збройних сил України, у ніч на понеділок російські війська атакували Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської області та окупованої Донеччини і 8-ма ударними БпЛА типу Shahed з Курська. Силам протиповітряної оборони вдалося збити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 6 ударних БпЛА.

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