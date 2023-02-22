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Виставка знищеної російської бронетехніки на Хрещатику, серпень 2022 року
Виставка знищеної російської бронетехніки на Хрещатику, серпень 2022 рокуФото: Kyodo/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Київ відправив танки РФ до країн ЄС як музейні експонати

Максим Сидоржевський
33 хв. тому

Чотири російських танки "вдерлися" до ЄС та НАТО, жартома повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Бронетехніку як музейні експонати відправили до Німеччини, Литви, Латвії та Естонії.

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Чотири російських танки, які підбили військові Сил оборони, Україна відправила до країн Європейського Союзу для демонстрації в якості музейних експонатів, повідомив у середу, 22 лютого, міністр оборони Олексій Резніков.

"Сьогодні вночі чотири російських танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але, як то кажуть, є нюанс. Завдяки українським воїнам. 24 лютого громадяни чотирьох країн - Німеччини, Литви, Латвії та Естонії - одночасно побачать, що російські танки можуть потрапити до Європи через Україну тільки у вигляді музейних експонатів", - зазначив Резніков, якого цитує агенція "Українськi новини".

Він нагадав, що перші подібні виставки вже були у 2022 році у Польщі та Чехії. "Це також повинно стати сигналом для росіян. У Європі зблизька подивляться на їхнє справжнє обличчя, яке раніше викликало тотальний страх, а тепер все частіше - огиду та презирство. Більше європейців переконається, що Росію можна і треба перемагати на полі бою. І краще це зробити в Україні, щоб потім не довелося зупиняти ворога біля свого будинку", - додав він.

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За інформацією українського міноборони, Росія за рік з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила понад 3330 танків. Водночас згідно з оцінками незалежного проєкту Oryx, РФ втратила за майже рік повномасштабної війни проти України понад 1760 танків. Утім, до статистики Oryx потрапляють лише ті втрати обох сторін, котрі підтверджені фото- та відеоматеріалами.
 

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