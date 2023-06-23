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Київ відповів Москві щодо "брудної бомби"

Євгенія Наконечна
2 год. тому

Пропаганда РФ намагається сфабрикувати історію з "брудною бомбою", однак Україна ніколи не мала, не має і не планує мати "брудних бомб", заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро КулебаФото: Ameer Al-Mohammedawi/dpa/picture alliance

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на звинувачення з боку РФ, що Україна планує застосувати так звану "брудну бомбу". Відповідний коментар Кулеба оприлюднив у п'ятницю, 23 червня, в соцмережі Twitter.

"Російська пропаганда знову взалася за своє, намагаючись сфабрикувати історію з "брудною бомбою". Ще раз наголошую: Україна ніколи не мала, не має і не планує мати "брудних бомб". Коли торік Росія вперше повідомила про цей обман, ми надали необмежений доступ МАГАТЕ, що спростувало цю брехню", - написав Кулеба.

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Крім того, раніше в міноборони України заявили, що поширюючи фейки про "брудну бомбу", у Росії хочуть відвернути увагу від очевидних поразок військ РФ на фронті та створити недовіру союзників до України. Також в українському оборонному відомстві наголосили, що якщо РФ говорить про "брудну бомбу", то це може бути реальною загрозою її застосування росіянами.

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Москва каже, що завадила спробі виведення радіонуклідів з РФ

Передніше в п'ятницю ФСБ РФ повідомило, що їй вдалося разом з МВС РФ затримати групу осіб, котрі намагалися нелегально придбати й вивести з території РФ один кілограм радіоактивного ізотопу Цезій-137, буцімто "для використання на шкоду російським інтересам" під час війни в Україні. У ФСБ стверджують, що п’ятеро затриманих чоловіків діяли за координації громадянина України, передає "Інтерфакс". 

Як повідомлялося, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив з посиланням на дані розвідки про загрозу радіоактивного забруднення внаслідок можливого теракту росіян на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).

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