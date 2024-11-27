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КонфліктиУкраїна

Київ уночі атакували "шахедами": є постраждалі

Ольга Журавльова
27 листопада 2024 р.

Уламки від збитих дронів упали на будинок на воді в Дніпровському районі.

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Збиття повітряних цілей у Києві, листопад 2024
ППО вночі працювала у КиєвіФото: Gleb Garanich/REUTERS

Російські війська атакували в ніч на середу, 27 листопада, Київ безпілотниками.

"Зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. За попередньою інформацією, є пошкодження об'єкту нежитлової інфраструктури", - повідомили спочатку в Київській міській військовій адміністрації.

Уламки впали на будинок на воді

Мер Києва Віталій Кличко згодом уточнив, що постраждали двоє людей. "Одного з них госпіталізували в Дніпровському районі з будинку на воді. Будинок пошкоджений в результаті падіння уламків. Екстрені служби працюють на місці", - повідомив міський голова.

Як повідомлялося, попередньої ночі Росія випустила по Україні рекордну кількість дронів - 188. 

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