Київ у новорічну ніч атакували ракетами

Війна Росії проти України - новини неділі, 1 січня 2023 року.

++07.51++



Дипломати посольства США в Києві через російські атаки провели новорічну ніч у підвалі. "Під час жорстоких нападів Росії на Україну провели опитування щодо нашої улюбленої цитати 2022 року. Перемогла фраза (мабуть, не дивно): "Русский военный корабль…", - йдеться у жартівливому дописі у Twitter посольства.



++07.33++

Упродовж минулої доби Росія завдала 31 ракетний і 12 авіаційних ударів, здійснила понад 70 обстрілів з РСЗВ, звітує у ранковому зведенні генштаб ЗСУ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв уточнюється.

Крім того, за добу було запущено 13 іранських ударних БпЛА "Шахед-136". Всі вони знищені українськими силами.

Читайте також: "Новорічна" атака: РФ випустила по Україні понад 20 ракет, є жертви

Нічна атака на Київ: збито 32 повітряні цілі

++07.00++

У ніч на 1 січня Київ атакували ракетами. Протиповітряна оборона працювала у столиці та області. За попередньою інформацією, сили ППО знищили 32 російські повітряні цілі. Відбій повітряної тривоги оголосили близько 5:00 ранку за київським часом. Вона тривала понад чотири години. Уламками знищеної ракети було пошкоджено авто в Шевченківському районі Києва. У Дніпровському районі уламки ракети впали на проїжджу частину.





Читайте також новини дня за 31 грудня 2022 року.