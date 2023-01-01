  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Люди святкують новий рік у центрі Києва
Люди святкують новий рік у центрі КиєваФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Київ у новорічну ніч атакували ракетами

Ольга Журавльова | Роман Губа
28 хв. тому

Після масштабної денної атаки 31 грудня, Київ зазнав ракетної атаки у новорічну ніч. Новини дня.

https://p.dw.com/p/4LbyZ

Війна Росії проти України - новини неділі, 1 січня 2023 року.

++07.51++

Дипломати посольства США в Києві через російські атаки провели новорічну ніч у підвалі. "Під час жорстоких нападів Росії на Україну провели опитування щодо нашої улюбленої цитати 2022 року. Перемогла фраза (мабуть, не дивно): "Русский военный корабль…", - йдеться у жартівливому дописі у Twitter посольства.

++07.33++

Упродовж минулої доби Росія завдала 31 ракетний і 12 авіаційних ударів, здійснила понад 70 обстрілів з РСЗВ, звітує у ранковому зведенні генштаб ЗСУ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв уточнюється.

Крім того, за добу було запущено 13 іранських ударних БпЛА "Шахед-136". Всі вони знищені українськими силами.

Читайте також: "Новорічна" атака: РФ випустила по Україні понад 20 ракет, є жертви

Нічна атака на Київ: збито 32 повітряні цілі

++07.00++

У ніч на 1 січня Київ атакували ракетами. Протиповітряна оборона працювала у столиці та області. За попередньою інформацією, сили ППО знищили 32 російські повітряні цілі. Відбій повітряної тривоги оголосили близько 5:00 ранку за київським часом.  Вона тривала понад чотири години. Уламками знищеної ракети було пошкоджено авто в Шевченківському районі Києва. У Дніпровському районі уламки ракети впали на проїжджу частину.


Читайте також новини дня за 31 грудня 2022 року.

Прогнози про війну: що справдилося і чого чекати в 2023?

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Люди святкують новий рік у центрі Києва

Київ у новорічну ніч атакували ракетами

Конфлікти28 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Почесний папа Римський Бенедикт XV

Помер Йозеф Ратцінґер - папа Римський Бенедикт XVI

Помер Йозеф Ратцінґер - папа Римський Бенедикт XVI

Релігія20 год. тому
Міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер з чеським колегою Яном Ліпавським

30 років після розпаду Чехословаччини. Що змінилося відтоді

30 років після розпаду Чехословаччини. Що змінилося відтоді

Політика24 год. тому
Генерал армії США Бен Ходжес

Генерал Ходжес - Україна досягла незворотного імпульсу

Генерал Ходжес - Україна досягла незворотного імпульсу

Конфлікти30 грудня 2022 р.
Голова військової адміністрації Херсона Галина Лугова

Очільниця Херсона: люди покидають місто, але життя триває

Очільниця Херсона: люди покидають місто, але життя триває

Конфлікти30 грудня 2022 р.
газ, російський газ,

Як ФРН так швидко подолала залежність від газу з Росії?

Як ФРН так швидко подолала залежність від газу з Росії?

Економіка30 грудня 2022 р.
Володимир Зеленський нещодавно анонсував нові дипломатичні представництва в країнах Африки

Чому Україна хоче поглибити зв'язки з Африкою?

Чому Україна хоче поглибити зв'язки з Африкою?

Політика30 грудня 2022 р.
На головну сторінку