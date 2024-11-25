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Київ: У Калузі дрони уразили завод "Тайфун" та нафтобазу

Максим Сидоржевський | Ольга Журавльова
25 листопада 2024 р.

У РФ повідомили про пожежу на промисловому підприємстві у Калузі. За даними ЦПД при РНБО, горів завод російського ВПК "Тайфун". За даними джерел, дрони також поцілили в нафтобазу.

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Пожежа на нафтобазі в РФ (ілюстративне фото)
Пожежа на нафтобазі в РФ (ілюстративне фото)Фото: ITAR-TASS/IMAGO

У російському місті Калуга у ніч на понеділок, 25 листопада, внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа на промисловому підприємстві. Про це повідомив губернатор Калузької області РФ Владислав Шапша.

"Сьогодні вночі на околиці Калуги силами ППО було знищено три БПЛА. На місці падіння уламків БПЛА на території промислового підприємства виникло загоряння", - написав він у Telegram. Пізніше російський чиновник додав, що пожежу на заводі було ліквідовано.

За даними керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрія Коваленка, дронами було уражено завод "Тайфун", який є частиною російського ВПК. Він повідомив, що цей завод випускає системи зв'язку, радіоелектронної розвідки та радіолокаційного обладнання, виготовляє компоненти для систем спостереження та наведення, що встановлюються на бойову техніку.

Також "Тайфун" виготовляє електронні модулі та спеціалізоване обладнання, необхідне для інтеграції різних військових систем, деталі для комплектації систем протиповітряної оборони, авіаційної техніки та ракетних комплексів, займається обслуговуванням і вдосконаленням техніки, що перебуває на озброєнні російських військ, зазначив Коваленко.

Воєнна розвідка атакувала нафтобазу в Калузькій області - джерела

За даними джерел DW, у результаті операції ГУР міноборони України 25 листопада дрони-камікадзе також поцілили в  нафтобазу АТ "Калуганафтопродукт", яке бере участь у забезпеченні збройної агресії РФ проти України.

Приблизно опівночі внаслідок ударів на місцевій нафтобазі сталася серія вибухів та розпочалася пожежа. На відео очевидців із соцмереж видно спроби російської ППО відбити атаку БпЛА.

Загалом, як повідомили вранці у російському міноборони, протягом ночі над Калузькою, Курською, Брянською та Бєлгородською областями РФ було збито 23 безпілотники.

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