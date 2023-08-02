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Київ та Одещину вночі атакували дрони

Ігор Бурдига
1 год. тому

Сили ППО збили над Києвом більше 10 безпілотників, а на півдні Одеської області пошкоджено елеватор.

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ППО над Києвом (архівне фото)
ППО над Києвом (архівне фото)Фото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

Російські війська в ніч на середу, 2 серпня, скоїли чергову масовану атаку безпілотниками на столицю України та південь Одеської області, повідомляють місцеві військові адміністрації.

Зокрема на столицю України понад 10 дронів типу Shahed заходили з кількох напрямків, однак усі були знищені силами протиповітряної оборони. За інформацією начальника міської військової адміністрації Сергія Попка, уламки збитих БПЛА впали в Солом'янському, Голосіївському та Святошинському районах, пошкодивши нежитлові приміщення.

Так само мер Києва Віталій Кличко уточнив у соцмережах, що в Святошинському районі внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння дерева, а в Голосіївському районі інформація на місці не підтвердилася. "Жертв і потерпілих у столиці немає", - наголосив Кличко.

Удар по портовій інфраструктурі Одещини

Тим часом на Одещині через атаку дронів сталися пожежі на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону, зокрема, було пошкоджено елеватор. Інформації про постраждалих поки немає, кажуть у ОВА.

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