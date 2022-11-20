На цій сторінці DW розповідає про події неділі, 20 листопада (час київський).
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Україна розробляє з союзниками декларацію про повітряний щит
Оскільки російські удари по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури вочевидь триватимуть, Україні вкрай необхідно оперативно забезпечити ефективну протиракетну оборону до настання зими, наголосив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час онлайн-виступу на Halifax International Security Forum у Канаді.
"Ефективний захист нашого неба - важлива складова гарантій безпеки. Тому Україна разом із найближчими союзниками розпочала розробку спільної декларації про український повітряний щит. Ми маємо на меті побудувати комплексну багаторівневу систему протиповітряної та протиракетної оборони України. І це буде внеском у спільну авіаційну безпеку всього Європейського континенту", - сказав він.
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