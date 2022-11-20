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Система протиповітряної оборони IRIS-T, яку Німеччина передала УкраїніФото: Diehl Defence/abaca/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Україна розробляє з союзниками декларацію про повітряний щит

Віолетта Чайковська | Валерій Сааков
30 хв. тому

270-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 20 листопада.

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24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 19 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події неділі, 20 листопада (час київський).

++07:22++

Україна розробляє з союзниками декларацію про повітряний щит

Оскільки російські удари по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури вочевидь триватимуть, Україні вкрай необхідно оперативно забезпечити ефективну протиракетну оборону до настання зими, наголосив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час онлайн-виступу на Halifax International Security Forum у Канаді.

"Ефективний захист нашого неба - важлива складова гарантій безпеки. Тому Україна разом із найближчими союзниками розпочала розробку спільної декларації про український повітряний щит. Ми маємо на меті побудувати комплексну багаторівневу систему протиповітряної та протиракетної оборони України. І це буде внеском у спільну авіаційну безпеку всього Європейського континенту", - сказав він.

Україна без світла:чи загрожує блекаут й як допоможе Європа?

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Система протиповітряної оборони IRIS-T, яку Німеччина передала Україні

Україна розробляє з союзниками декларацію про повітряний щит

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