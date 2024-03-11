Київ розпочинає переговори про відновлення авіаперевезень

Віцепрем'єр-міністр з відновлення заявив в інтерв'ю, що Україна офіційно розпочала переговори з регуляторами США та ЄС, щодо відновлення пасажирських авіаперевезень.

Україна офіційно розпочала переговори з регуляторами США та ЄС, щодо відновлення пасажирських авіаперевезень. Про це заявив віце-прем'єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю РБК-Україна.

Поки що не йдеться про конкретні терміни, зазначив міністр. Україна передала регуляторам своє бачення роботи ринку в умовах воєнного стану. "Прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети, у світі не так багато. Ізраїль - це найуспішніший приклад. Ми багато часу проводили і проводимо консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю", - сказав Кубраков.

Читайте також: Що не так з літаками урядового авіапарку ФРН?

За його словами є кілька варіантів аеропортів, які можуть бути відкриті в Україні. Зараз українській стороні важливо почути думку регуляторів. Курбаков додав, що є декілька європейських компаній, які цікавляться відновленням польотів. Перемовини, за його словами, також йдуть й з трьома українськими компаніями. "Вони теж підтверджують, звичайно, що вони хочуть літати тут, це їхні базові аеропорти, їхня базова країна", - сказав міністр.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Київ "ставить питання" щодо відновлення роботи летовища "Бориспіль" перед партнерами.

Останній пасажирський літак вилетів з цього аеропорту о 3-й годині ночі 24 лютого 2022 року. У ОП наголошували, що "Бориспіль" буде першим об'єктом, який відкриють, щойно дозволить безпекова ситуація.

У Повітряних силах скептично оцінювали відновлення польотів

Речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат у липні минулого року називав "неможливим" відновлення пасажирських авіарейсів в країні. Він зауважував, що в будь-якій точці країни можуть з'явитися російські ракети та дрони, а балістичні ракети типу "Кинджал" можуть долітати за лічені хвилини. Він також сумнівався у можливості запустити цивільні авіарейси з аеропорту Ужгорода, де злітна смуга розташована на українській території, але літаки злітають над територією Словаччини. "РФ може бити по стоянці літаків, говорячи, що там "західна техніка зосереджена", - зауважував речник Повітряних сил.

Крім того, Ігнат вказував на ще одну перешкоду для відновлення польотів у країні під час війни - проблеми страхування. "Як у воюючій державі страхуватимуть борти чи життя громадян, там де літають над головою ракети?" - зазначав він.

Читайте також: Ryanair інвестує $3 млрд у відновлення авіаційної галузі України