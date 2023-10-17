Київ рішуче засудив напад ХАМАСу на Ізраїль

Напад бойовиків ХАМАСу на Ізраїль, а також регулярні ракетні обстріли ізраїльської території у МЗС України назвали терористичними. У Києві також висловили підтримку Ізраїлю й вимагають покарання воєнних злочинців ХАМАСу.

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило напад бойовиків палестинського екстремістського угруповання ХАМАС на Ізраїль, що призвели до загибелі цивільного населення. Відповідну заяву українське дипломатичне відомство поширило у вівторок, 17 жовтня.

"Міністерство закордонних справ України підтверджує рішуче засудження терористичних ракетних обстрілів та нападів озброєних угруповань ХАМАС проти населення Ізраїлю, внаслідок яких вже загинуло та було поранено кілька тисяч людей, серед яких - громадяни України", - ідеться у заяві.

"Вважаємо категорично неприйнятними навмисно спрямовані з боку ХАМАС проти цивільного населення акти насилля, зокрема численні жорстокі вбивства та взяття заручників. Винні у скоєнні цих злочинів мають бути притягнені до найсуворішої відповідальності", - наголосили в дипвідомстві.

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Київ висловлює непохитну підтримку Ізраїлю

Крім засудження терористичних дій ХАМАСу, МЗС України висловило свою непохитну підтримку Ізраїлю "у його праві на захист та зусиллях задля протидії терористичним актам". Водночас у Києві наголосили на критичній важливості того, аби триваюче протистояння у подальшому не призводило до зростання кількості жертв серед мирного населення з обох сторін конфлікту як в Ізраїлі, так і Палестині.

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"Україна послідовно підтримує реалізацію принципу двох держав, Ізраїлю та Палестини, які житимуть поруч у мирі й безпеці, та виступає за урегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту за допомогою політико-дипломатичних засобів", - зазначається в заяві.

13 жовтня українські дипломати повідомляли про щонайменше 12 загиблих українських громадян в Ізраїліунаслідок нападу бойовиків ХАМАСу - угруповання, що визнано терористичним в Ізраїлі, США та Євросоюзі. Україна проводить також евакуацію українських громадян з Ізраїлю. Днями повідомлялося, що понад 240 українських громадян застрягли в Секторі Гази.