Київ: РФ блокує інспекції суден з зерном з України у Босфорі

Росія в односторонньому порядку заблокувала проведення інспекцій суден, які проходять Босфором у рамках "зернової ініціативи". Про це в понеділок, 17 квітня, заявило міністерство відновлення України.

"З 10 квітня російська сторона в Спільному координаційному центрі (СКЦ) міста Стамбул в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден, які подають українські порти для формування інспекційного плану. Натомість росіяни формують їхній власний план інспекцій, обираючи судна з черги на свій розсуд, що повністю суперечить умовам ініціативи та неприйнятно для України. В результаті вже вдруге за 9 місяців роботи "зернової ініціативи" не складено інспекційного плану і не проінспектовано жодного судна. Це ставить під загрозу функціонування "зернової ініціативи", - зазначено в повідомленні.

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Також в українському відомстві кажуть, що з листопада 2022 року росіяни під різними приводами саботують і затягують час проведення інспекцій, що вже призвело до скорочення обсягів експорту української агропродукції на світові ринки на 15-18 мільйонів тонн.

У Києві кажуть, що Москва намагається втручатися в роботу українських портів

Крім того, з квітня 2023 року російські представники СКЦ намагаються втрутитися у діяльність українських портів та експортерів шляхом нав'язування власних критеріїв визначення конкретних суден, що братимуть участь в ініціативі. Приміром, з 14 квітня росіяни без жодних пояснень відмовляють у реєстрації трьох суден, на які вже чекає вантаж у порту "Південний", нарікають у Києві.

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"Таким чином російська сторона намагається встановити контроль над кількістю завантаженого флоту та напрямами його роботи, що є порушенням міжнародних норм та положень "зернової ініціативи". Це є черговою спробою диктувати всьому світу свою політику, ставити під загрозу продовольчу безпеку та використовувати їжу як зброю", - переконані в українському міністерстві.

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Українська сторона категорично відкидає чергові вимоги росіян і виступає проти втручання в діяльність українських портів. "Сподіваємося, що партнери ООН та Туреччина зможуть забезпечити виконання всіма сторонами в СКЦ процедур, які працювали 9 місяців", - зазначили в мінвідновлення.