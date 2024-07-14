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Київ пояснив причини пожеж на енергооб'єктах на заході

Олена Перепадя
14 липня 2024 р.

Причиною займань на енергооб'єктах в західній Україні є спека, пояснюють у міністерстві енергетики. Головною ж причиною дефіциту електронергії в країні залишаються масовані російські обстріли енергооб'єктів.

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Гасіння пожежі на одному з енергооб'єктів України (архівне фото)
Гасіння пожежі на одному з енергооб'єктів УкраїниФото: State Emergency Service of Ukraine via REUTERS

Пожежі на енергетичних об'єктах в західних регіонах України виникали через значну спеку. Про це у неділю, 14 липня, повідомило міністерство енергетики України у Telegram. У відомстві додали, що протягом усієї доби застосовуються обмеження споживачів.

Де саме в західних регіонах виникали пожежі, не уточнюється, однак зазначається, що пожежі ліквідовані, а відключені високовольтні повітряні лінії включені в роботу. Цими днями температура на заході України сягає 36 градусів Цельсія.

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"В Україні тримається спекотна погода, тому можливе зростання споживання електроенергії, зокрема через активне використання кондиціонерів", - наголошується у повідомленні міненерго. Там переконують, що енергетики зможуть утримувати енергосистему більш стабільною, якщо українці споживатимуть електроенергію ощадливо.

Через бойові дії знеструмлено майже 500 населених пунктів

Водночас міненерго зазначає, що головною причиною обмежень електроенергії є атаки Росії на енергетичну інфраструктуру та негативні наслідки цих атак. Станом на ранок 14 липня через бойові дії та техпорушення залишалися знеструмленими 490 населених пунктів України. 

Загалом на 14 липня заплановано, що графіки погодинних відключень діятимуть до 24-ої години. Дефіцит потужностей в енергосистемі має місце через масовані російські обстріли. Для його часткового покриття Україна у цей день додатково залучає аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Словаччини.

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