  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаСполучені Штати Америки

Київ оголосив, на що підуть $5,4 млн конфіскату олігархів РФ

Валерій Сааков
8 вересня 2023 р.

Перші передані США 5,4 мільйона доларів конфіскованих активів російських олігархів підуть на реабілітацію українських ветеранів, повідомив прем'єр Шмигаль.

https://p.dw.com/p/4W8HM
USA Währung Dollar
Фото: Imago

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перші передані США 5,4 мільйона доларів конфіскованих активів російських олігархів підуть на реабілітацію українських ветеранів.

"США вперше передають Україні конфісковані активи підсанкційних російських олігархів. Йдеться про перші 5,4 мільйона доларів, які буде спрямовано на реабілітацію українських ветеранів. Це дуже важливо", - цитує "Інтерфакс-Україна" Шмигаля на засіданні уряду у Києві в п'ятницю, 8 вересня.

Читайте також:  Бюрократичне пекло для поранених військових: як пройти медкомісію і не збожеволіти?

Ймовірно, ідеться про 5,4 мільйона доларів, конфіскованих США у травні у російського олігарха Костянтина Малофєєва. Тоді американське міністерство юстиції заявило, що спрямує їх до фонду відновлення України. Дозвіл на конфіскацію у Малофєєва активів суд надав у лютому цього року, і це рішення стало першим відтоді, як 2022 року американське міністерство юстиції створило цільову міжвідомчу групу KleptoCapture для дотримання санкцій США та союзників у відповідь на вторгнення Росії в Україну.  

Росіяни в Чорногорії ховають свої активи? "Європа у фокусі"

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Україна отримає від США конфісковані активи російського олігарха Малофєєва

Україна отримає конфісковані активи російського олігарха Малофєєва - генпрокурор США

Україна отримає конфісковані активи російського олігарха Малофєєва - генпрокурор США

Уперше конфісковані у росіянина кошти будуть спрямовані на користь України. Слідчі США стверджують, що російський бізнесмен Костянтин Малофєєв намагався обійти санкції, переказавши кошти своєму партнеру.
Політика4 лютого 2023 р.
Лондон

Британія дозволила підсанкційним олігархам з РФ витрати з заморожених рахунків

Британія дозволила підсанкційним олігархам з РФ витрати з заморожених рахунків

Великобританія дозволила російським мільярдерам, які потрапили під санкції, витрачати сотні тисяч доларів із заморожених рахунків, зокрема на персонал.
Політика28 липня 2023 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

USA Währung Dollar

Київ оголосив, на що підуть $5,4 млн конфіскату олігархів РФ

Політика8 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

ЛГБТ в Україні: чи знизила війна рівень гомофобії

ЛГБТ в Україні: чи знизила війна рівень гомофобії

Суспільство8 вересня 2023 р.05:17 хв.
Лавров і Путін, 2018 рік

Самоізоляція: Чому Лавров замінює Путіна

Самоізоляція: Чому Лавров замінює Путіна

Політика8 вересня 2023 р.
Nachtzug zwischen Przemysl und Kiew

Залізничні квитки через перекупників: чому це досі можливо?

Залізничні квитки через перекупників: чому це досі можливо?

Суспільство8 вересня 2023 р.
external

Львів: оркестр із Луганська і публіка з усієї України

Львів: оркестр із Луганська і публіка з усієї України

Конфлікти8 вересня 2023 р.02:30 хв.
external

Як українські біженці у Молдові живуть у кінотеатрі

Як українські біженці у Молдові живуть у кінотеатрі

Суспільство8 вересня 2023 р.06:02 хв.
Зовнішня агітація перед виборами у Словаччині, що пройдуть 30 вересня 2023

Словаччина: проросійський Фіцо має всі шанси переобратися

Словаччина: проросійський Фіцо має всі шанси переобратися

Політика8 вересня 2023 р.
На головну сторінку