Київ оголосив, на що підуть $5,4 млн конфіскату олігархів РФ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перші передані США 5,4 мільйона доларів конфіскованих активів російських олігархів підуть на реабілітацію українських ветеранів.

"США вперше передають Україні конфісковані активи підсанкційних російських олігархів. Йдеться про перші 5,4 мільйона доларів, які буде спрямовано на реабілітацію українських ветеранів. Це дуже важливо", - цитує "Інтерфакс-Україна" Шмигаля на засіданні уряду у Києві в п'ятницю, 8 вересня.

Читайте також: Бюрократичне пекло для поранених військових: як пройти медкомісію і не збожеволіти?

Ймовірно, ідеться про 5,4 мільйона доларів, конфіскованих США у травні у російського олігарха Костянтина Малофєєва. Тоді американське міністерство юстиції заявило, що спрямує їх до фонду відновлення України. Дозвіл на конфіскацію у Малофєєва активів суд надав у лютому цього року, і це рішення стало першим відтоді, як 2022 року американське міністерство юстиції створило цільову міжвідомчу групу KleptoCapture для дотримання санкцій США та союзників у відповідь на вторгнення Росії в Україну.