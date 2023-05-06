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Українське зерноФото: privat
ПолітикаУкраїна

Україна не погоджується з рішенням Молдови обмежити імпорт

Максим Сидоржевський
31 хв. тому

Міністр аграрної політики висловив незгоду з рішенням Молдови тимчасово обмежити імпорт зернових та олійних культур з України.

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Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський у суботу, 6 травня, зустрівся в Кишиневі з міністром сільського господарства та харчової промисловості Молдови Володимиром Боля. Як йдеться у повідомленні міністерства аграрної політики та продовольства України, Сольський вирушив до Молдови після заяв молдовської сторони про намір тимчасово вжити заходів щодо імпорту зернових та олійних культур з України, як це раніше зробили деякі країни ЄС.

"Микола Сольський висловив незгоду з подібним рішенням з боку Молдови. Він також наголосив, що незрозумілими є підстави для подібного рішення, оскільки Україна не експортує ці культури до Республіки Молдова", - йдеться, зокрема, у повідомленні.

Володимир Боля запевнив, що транзит української агропродукції через Молдову здійснюватиметься в повному обязі, зазначили в українському міністерстві.

Молдова має намір запровадити обмеження

Напередодні, 5 травня, пресслужба міністерства сільського господарства і харчової промисловості Молдови повідомила, що країна планує запровадити тимчасові обмеження на імпорт зернових і олійних культур з України, пише "Інтерфакс-Україна".

Володимир Боля заявив, що країна готує комплекс заходів для збереження конкурентних позицій молдовського агросектора, оскільки фермери постійно вказують на високу собівартість виробленої продукції. У зв'язку держава має намір компенсувати фермерам акциз за використане дизельне пальне, а також субсидувати вартість пестицидів і добрив.

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Як повідомлялося, Європейська Комісія з 2 травня до 5 червня запровадила заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпака та насіння соняшника українського походження в Болгарію, Угорщину, Польщу, Румунію та Словаччину, вимагаючи скасування односторонніх заборон щодо агропродукції з України, до яких вдавалися Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія з 15 квітня.

В інші країни ЄС імпорт з України всієї продукції, включно з пшеницею, кукурудзою, ріпаком і соняшником, має тривати без обмежень, зазначила Єврокомісія. Вона також наголосила, що заборона не повинна поширюватися на контракти, укладені до її введення.

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