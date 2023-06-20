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Київ не отримав частину закуплених озброєнь - NYT

Валерій Сааков | Олександра Іванова
1 год. тому

Деяке озброєння, надіслане в Україну іншими країнами, було в неробочому стані, а поставки за окремими контрактами на мільйони доларів ще не проведені, пише NYT.

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Київ не отримав з-за кордону частину закупленої техніки - NYT
Озброєння зі США, яке прибуло в Україну перед початком війниФото: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

Україна заплатила підрядникам сотні мільйонів доларів за зброю, яку досі так і не було поставлено, а деякі з широко розрекламованих озброєнь, переданих союзниками, були настільки зношеними, що їх визнали придатними тільки для розбору на запчастини. Про це йдеться в розслідуванні газети The New York Times, опублікованому в понеділок, 19 червня.

Невиконання контрактів з постачання озброєнь

Документи українського уряду показують, що з моменту початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року станом на кінець минулого року Київ виплатив постачальникам зброї понад 800 мільйонів доларів за контракти, які залишилися повністю або частково невиконаними, з'ясували журналісти.

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Деякі з озброєнь зрештою все ж були поставлені, а в інших випадках брокери повернули гроші, пише газета з посиланням на двох представників України, пов'язаних із закупівлями зброї. Станом на початок весни 2023 року Україна так і не отримала озброєння, за які вже було заплачено сотні мільйонів доларів, зокрема державними компаніями, розповів розслідувачам один із цих співрозмовників.

Видання наводить також слова Володимира Гаврилова - заступника міністра оборони України, який займається закупівлями зброї для ЗСУ. В одному з інтерв'ю він вказав на випадки, коли Київ оплачував постачання озброєнь, але не отримував замовлень, і наголосив, що тепер уряд України почав аналізувати свої минулі закупівлі та відсіювати несумлінних постачальників.

Незадовільний стан військової техніки

Інша проблема, за відомостями редакції, полягає в тому, що поставлена іноземними державами техніка буває в незадовільному або зовсім неробочому стані. Один із прикладів, які наводяться в публікації, - нещодавнє постачання 33 самохідних гаубиць, подарованих Україні урядом Італії: "На відеозаписах видно, як із двигуна однієї з них валить дим, а з двигуна іншої витікає охолоджувальна рідина".

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Міністерство оборони Італії у своїй заяві повідомило, що машини було списано багато років тому, але Україна все одно попросила їх "відремонтувати й ввести в експлуатацію, з огляду на нагальну потребу в засобах протистояння російській агресії", вказує газета. 13 гаубиць відправили на ремонт у США, але коли їх повернули, виявилося, що вони, за оцінкою української сторони, були "непридатні для виконання бойових завдань".

Почасти західне обладнання було поставлено в Україну з таким запізненням або в настільки невизначені терміни, що це ускладнило планування контрнаступу ЗСУ, вказують журналісти. Зараз, за оцінками експертів, 30 відсотків військового арсеналу Києва на будь-який момент часу перебуває в ремонті, що вважається вкрай високим показником для армії, котра воює.

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