Київ: Заяви РФ про наміри України підірвати дамби - абсурдні

МЗС України спростовує заяви Росії про те, що українська сторона нібито готує підрив енергооб'єктів задля того, аби звинуватити у цьому РФ. У відомстві закликали міжнародну спільноту уважніше слідкувати за діями Росії.

МЗС України "категорично спростовує абсурдні російські звинувачення" в нібито підготовці українською владою підриву дамб Київської гідроелектростанції (ГЕС), Канівського водосховища, чи іншої інфраструктури задля буцімто покладання провини на Росію. Про це ідеться в коментарі відомства, опублікованому ввечері у п'ятницю, 13 липня.

"Не може бути жодної реалістичної мети чи мотиву для України руйнувати власну інфраструктуру чи створювати загрози для власних людей. Що стосується "покладання провини на РФ”, то російський режим сам чудово справляється з цим завданням власними воєнними злочинами", - зазначили в МЗС України і нагадали про удар російської ракети по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.

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У МЗС України наголосили, що у разі реалізації самою Росією будь-яких злочинних намірів щодо дамб Київської ГЕС, Канівського водосховища чи іншої інфраструктури, відповідальність покладатиметься винятково на неї.

На переконання Києва, міжнародній спільноті варто ще уважніше слідкувати за діями Росії. "Росія вже багато разів демонструвала таку стратегію: звинувачувати інших у тому, що вчиняє чи планує вчинити сама", - наголосили в українському дипломатичному відомстві.

Заяви Захарової щодо Київської ГЕС та Канівського водосховища

Нагадаємо, раніше у цей день речниця російського МЗС Марія Захарова на брифінгу заявила, що українська влада нібито планує руйнування дамб Київської ГЕС і Канівського водосховища в рамках чергової провокації проти Росії. За її словами, російські дипломати звернули увагу на дослідження Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку Київського політехнічного інституту імені Сікорського, в якому описані можливі сценарії затоплень внаслідок руйнування гребель водосховищ каскаду Дніпра.

Захарова заявила, що "у вересні і жовтні 2022 року цей центр вже моделював наслідки прориву греблі Каховської ГЕС, а червні 2023 року вона зруйнувалася внаслідок обстрілів ЗСУ". Тепер Захарова переконує, що центр опублікував подібне дослідження щодо Київської ГЕС і Канівського водосховища з прогнозом територій затоплення і кількості постраждалих.

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На час публікації ціього повідомлення сайт Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку при Київському політехнічному інституті не працює, однак раніше ЗМІ звернули увагу, що центр дійсно моделював сценарії затоплень внаслідок прориву Каховської ГЕС. Але це дослідження було опубліковане 9 червня 2023 року - через три дні після руйнування греблі Каховської ГЕС. Акутальних досліджень щодо розливів Київського чи Канівського водосховищ журналісти також не виявили.

Зараз в Україні налічується дев'ять потужних гідроелектростанцій, не враховуючи знищеної Каховської, чотири гідроакумулюючі електростанції на річках Дніпро та Дністер та близько 50 малих ГЕС невеликої потужності на цих та інших річках.