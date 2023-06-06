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Київ розкритикував ООН за святкування дня російської мови

Анастасія Шепелева
44 хв. тому

МЗС України обурене рішенням ООН відзначити день російської мови на тлі підриву військами РФ Каховської ГЕС. Омбудсмен вважає, що у такий спосіб ООН заохочує росіян до більшої жорстокості.

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Будівля МЗС України в Києві
Будівля МЗС України в КиєвіФото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/picture alliance

У міністерстві закордонних справ (МЗС) України обурені святкуванням Організацією Об'єднаних Націй (ООН) дня російської мови на тлі підриву Каховської гідроелектростанції (ГЕС) військами РФ.

"Російські командири віддають наказ підірвати Каховську греблю російською мовою. Який день в ООН для святкування російської мови! Акаунт ООН російською твітить про культурне розмаїття, ігноруючи найбільшу катастрофу в Європі за останні десятиліття, спричинену виключно Росією. Навіщо мовчати?" - написав речник МЗС Олег Ніколенко.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що такими діями ООН заохочує Росію діяти ще жорстокіше, грубіше, безжалісніше та безвідповідальніше.

"Допоки ці нелюди відчувають себе безкарними, вони продовжуватимуть руйнувати цивілізований світ- А безкарність нелюдам дозволяє відчути навіть глобальна міжнародна організація, яка покликана підтримувати мир у світі. Сьогодні, в день, коли російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, ООН оприлюднює публікацію про День російської мови", - написав він у Telegram і додав, що Росії не місце у Раді безпеки ООН і в ООН загалом.

Читайте також: Підрив Каховської ГЕС: Як реагують світові політики

Підрив Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС, що спричинило затоплення населених пунктів Херсонщини. За даними української влади, до 80 сіл і міст перебувають у зоні ризику, евакуації підлягають близько 16 тисяч місцевих жителів. 

Крім того, зниження рівня води в Каховському водосховищі є загрозою для безпеки Запорізької атомної станції, яка отримує воду звідти для конденсаторів турбін і систем безпеки. Втім, як переконують в Києві та Міжнародному агентстві з ядерної енергії, наразі ситуація контрольована. 

Читайте також: Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву - "Укргідроенерго"

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