Київ і Москва обмінялись полоненими

232-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 13 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 12 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події середи, 13 жовтня (час київський).

++17.00++

Фінляндія приєдналася до угоди країн НАТО, спрямованої на розвиток протиповітряної оборони.

Угода, ініційована Німеччиною, має на меті створення європейської зенітної та протиракетної системи шляхом спільних закупівель. Вона передбачає об'єднання різних систем ППО, призначених для знищення балістичних і крилатих ракет, а також бойових безпілотників.

Окрім Фінляндії, декларацію у четвер підписали Бельгія, Болгарія, Чеська Республіка, Естонія, Німеччина, Угорщина, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Словаччина, Словенія, Румунія та США. Водночас міністерство оборони Фінляндії в четвер заявило, що ініціатива щодо розвитку спільної протиповітряної оборони не є ні юридично, ні фінансово обов'язковою.

Читайте докладніше: Німеччина й ще низка країн дали старт новому проєкту європейської ППО

++16.40+

Україна і Росія в четвер провели обмін військовополеними. Як повідомив глава офісу президента України Андрій Єрмак, з російського полну вдалося звільнити 20 людей. Міноборони РФ також повідомляє про звільнення 20 військовослужбовців

++16.20++

На зустрічі в Астані президент РФ Володимир Путін та президент Туреччини Реджеп Ердоган не обговорювали тему "російсько-українського врегулювання", заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує російське пропагандистське агентство "РИА-Новости". Водночас він додав, що президенти "довго говорили тет-а-тет".

++16.10++

Ставленник Кремля, так званий виконувач обов'язків глави Херсонської області Володимир Сальдо звернувся до влади РФ з проханням організувати можливості евакуації населення в інші регіони РФ через атаки ЗСУ.

"Щодня ракетних ударів зазнають міста та села Херсонської області: Херсон, Нова Каховка, Гола Пристань, Чорнобаївка... У зв'язку з цим керівництвом Херсонської області прийнято рішення організувати можливість виїзду до інших регіонів Російської Федерації для відпочинку та навчання херсонських сімей. Це стосується як мешканців правобережжя, так і всіх інших бажаючих.

З 1 жовтня російська адміністрація Запорізької області значно ускладнила виїзд мешканців окупованих регіонів черед єдиний наразі працюючий пункт пропуску у Василівці. Відтак для виїзду на підконтрольні Києву громадяни повинні отримувати окремий дозвіл від окупаційної влади.

++16.00++

В російському Бєлгороді, звідки зокрема армія РФ запускає ракети по території України, ракета влучила у житловий будинок. Відповідні відео та фотоматеріали ширяться численними телеграм-каналами. Мер міста Антон Іванов підтвердив влучання, заявивши, що це сталося внаслідок роботи системи протиповітряної оборони РФ.

Губернатор області В'ячеслав Гладков звинуватив Збройні сили України в обстрілі Бєлгорода. За його словами, окрім руйнування житлового будинку, частина снаряда, що розірвалася, впала на спортивний майданчик ліцею. Про постраждалих російська влада не повідомляє.

Водночас радник глави ОП Михайло Подоляк вже відреагував на удар по Бєлгороду та звинувачення в бік Києва. "Росія хотіла вдарити ракетою по Харкову, але щось пішло не так. Ракета потрапила в житловий будинок у російському Бєлгороді. Думаєте, будуть розслідування, покарані винні? Ні, Путіну байдуже, кого вбивати: українців чи росіян. Пропагандисти швидко вигадають фейкове пояснення", - написав Подоляк.

++15.50++

Командування Повітряних сил України повідомляє про втрату одного літака Су-24М на території Полтавської області. Як розповів речник авіації Юрій Ігнат "Українській правді", бомбардувальник підтримував наступальні дії на східному напрямку, де завдавав ударів по ворогу. Однак після виконання бойового завдання літак був уражений ракетою.

"Екіпаж ухвалив рішення повернутися на аеродром базування, не долетів, зазнав катастрофи на території Полтавської області. Пілоти катапультувалися, але один із них не вижив", - повідомляє видання.

Вчора над Вінницькою областью також було збито літак МіГ-29, льотчик якого знищуввав російські беспілотники. "Йому вдалося збити п'ять дронів-камікадзе Shahed-136. За однією із версій слідства, поблизу смт Турбів, під час знищення чергового об’єкту, уламки збитого ворожого безпілотника зачепили кабіну українського літака. Пілот скерував винищувач МіГ-29 у поле, аби уникнути масштабних руйнувань та жертв серед цивільного населення. На щастя, він встиг катапультуватися", - йдеться в повідомленні Держбюро розслідувань, яке вивчає обставини інциденту.

++15:16++

Польща передала Україні 150 терміналів Starlink для відновлення зв'язку на деокупованих територіях Харківської області, повідомляє пресслужба міністерства цифрової трансформації України. За цими даними, завдяки цьому населення в Ізюмі, Балаклії, Куп’янську та ще дев'ятьох звільнених містах змогло знову зв’язатися з близькими. "Запрацювали три публічні точки Wi-Fi від Starlink в Ізюмі і одна в селі Діброва", - додали в мінцифри. Також частину терміналів передали мобільним операторам, інтернет-провайдерам, яким Starlink дає змогу встановити резервний зв'язок, та представникам місцевої влади - 24 міським та сільським радам Харківщини. "Це потрібно для ефективної координації відновлення звільненої від росіян території", - пояснив віцепрем'єр України - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

++14:48+

Послів Німеччини, Данії та Швеції викликали днями в МЗС РФ, де їм було висловлено "непорозуміння" у зв'язку зі спільним розслідуванням пошкоджень на "Північних потоках", яке проводять ці країни. Москва пригрозила не визнати результати цього розслідування, якщо в ньому не братимуть участі російські фахівці. Витоки з ниток газопроводу "Північний потік" і "Північний потік-2" виявили 26-27 вересня, після того, як поруч із ними сталися вибухи. Правоохоронні органи ФРН, Данії та Швеції ведуть розслідування.

++14:15++

Український народ потрапив до трійки фіналістів на премію імені Сахарова 2022 року. Про це повідомляє пресслужба Європарламенту. До остаточного списку, який затвердили у четвер, увійшли "сміливий народ України в особі свого президента та представників громадянського суспільства, активіст WikiLeaks Джуліан Ассанж та Колумбійська комісія зі встановлення істини". Переможця визначать 19 жовтня. Вручення премії відбудеться у межах пленарного засідання у Страсбурзі 14 грудня.Ця премія заснована у 1988 році і названа на честь радянського фізика, політичного дисидента Андрія Сахарова. Грошовий приз становить 50 тисяч євро. Минулого року Європарламент присудив її російському опозиційному політику Олексію Навальному .

++13:51++

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, запевняє міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. "Без жодних перенесень та змін! Він почнеться як і планували: як тільки протягом 3 днів середньодобова температура буде нижче +8 °C", - цитує Чернишова сайт міністерства. Також за словами міністра, за останні дві доби вдалося поновити енергопостачання у чотирьох тисячах містах і селах. Без електрики нині через обстріли залишаються лише вісім населених пунктів.

++13:32++

В Україні стабілізували електропостачання у всіх областях після масштабних ударів російських військ по критичній інфраструктурі 10-12 жовтня. Про це повідомив голова правління компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький у Facebook. "Протягом сьогоднішнього дня ні вранці, ні ввечері введення графіків аварійних відключень поки що не планується", - заявив Кудрицький. За його словами, це стало можливим завдяки тому, що фахівці стабілізували енергопостачання у всіх областях України, а також тому, що українські громадяни ощадливо споживали електроенергію. Водночас українців закликають і надалі зменшувати споживання в пікові години (вранці з 8:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00).

Троє загиблих цивільних у Миколаєві - Офіс генерального прокурора України

++13:21++

Внаслідок ракетного удару військ РФ по Миколаєву в ніч на 13 жовтня загинули троє цивільних, повідомив Офіс генерального прокурора України. "За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у Telegram. За інформацією прокуратури, вночі 13 жовтня російська армія завдала масованого ракетного удару по Миколаєву. "Одна з ракет поцілила до п'ятиповерхового житлового будинку. Зруйновано два верхні поверхи будинку, квартири, вибито шибки, пошкоджено автомобілі. Наразі відомо про загибель трьох цивільних. З-під завалів вдалося врятувати 11-річного хлопчика, його госпіталізовано", - зазначається у повідомленні. У прокуратурі інформують, що пошукові та рятувальні роботи тривають. "Також ворожа ракета потрапила до будівлі рятувальної станції Державного гірничо-рятувального загону ДСНС України. Загинув співробітник, який перебував на добовому чергуванні", - йдеться у повідомленні.

++13:06++

Рятувальники дістали тіла двох загиблих з-під завалів зруйнованого окупантами п'ятиповерхового житлового будинку в Миколаєві, пошуково-рятувальні роботи тривають. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram."Наслідки влучання російської ракети у житловий будинок. Наразі рятувальники деблокували тіла двох загиблих мешканців. Це чоловік (31 рік) та жінка (80 років)", - написав він.

++12:32++

Німеччина та ще 14 країн дали старт проєкту зі створення європейської системи протиповітряної оборони. Міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) та 14 її колег у четвер, 13 жовтня, підписали у Брюсселі декларацію про наміри щодо створення щита протиповітряної оборони European Sky Shield. За словами Ламбрехт, мета проєкту - "закрити дірки в протиповітряній обороні". На тлі війни Росії проти України міністерка зазначила, що ми живемо у "загрозливі часи, пов'язані з викликами".

++12:03++

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) привітала резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка засуджує анексію Росією територій України. "Коли вісім місяців тому Росія напала на свого сусіда, вона думала, що світ дивитиметься убік. Світова спільнота 143 голосами "за" дала зрозуміти: Путіну це порушення міжнародного права ніколи не зійде з рук. Дедалі більше держав відкрито висловлюються: проти війни, за дотримання Статуту ООН".

++11:26++

До України надійшли 1,3 мільярда доларів додаткового екстреного фінансування Міжнародного валютного фонду, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми та підтримку економіки", - написав Шмигаль у Telegram. За його словами, загалом МВФ надав Україні 2,7 мільярда доларів із початку повномасштабної війни. Також прем'єр анонсував підготовку до нової програми з МВФ, яка має запрацювати наступного року.

++11:06++

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про скасування безвізового режиму з Білоруссю. Повідомлення розміщено на офіційному сайті президента. Автор звернення пропонує скасувати безвіз із Білоруссю через ворожі дії її режиму. Петицію зареєстровали 4 липня і вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. "Білорусь пасивно бере участь у нападі на Україну, що дозволяє робити все, що шкодить нашій країні", - йдеться у петиції. Зеленський у відповідь наголосив, що наразі прикордонні пункти пропуску з Білоруссю закриті, крім одного на Волині, через який можуть повертатися українці. Питання скасування безвізового режиму Зеленський запропонував розглянути кабміну.

++10:55++

Російські війська, ймовірно, намагаються закріпитися на новій лінії фронту на захід від села Милове Херсонської області після того, як у жовтні були змушені відступити на 20 кілометрів на півночі області. Про це інформує у Twitter міноборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки. На цій лінії тривають запеклі бої, особливо на західному напрямку, де внаслідок наступу ЗСУ російський фланг більше не захищений річкою Інгулець, йдеться у повідомленні. Окрім того останніми днями російська окупаційна влада, вочевидь, віддала наказ про підготовку до евакуації частини цивільного населення з Херсона. Вірогідно, РФ очікує поширення бойових дій на саме місто Херсон, йдеться у повідомленні.

++10:06++

Під завалами рятувальної човникової станції у Миколаєві, куди влучила ракета С-300, рятувальники виявили тіло чоловіка, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. "Під завалами рятувальної човникової станції знайдено чоловіка. На жаль, він помер", - написав він у телеграм-каналі. Раніше мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що російські війська ракетою С-300 влучили в рятувальну човникову станцію в Миколаєві, будівлю зруйновано.

++09:31++

Унаслідок нічного обстрілу Нікополя отримав поранення 59-річний чоловік, він перебуває у лікарні у тяжкому стані, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "У місті понівечено понад 30 багатоповерхових і приватних будинків, газопроводи та лінії електропередач. Понад 2000 сімей залишилися без світла" – написав Резніченко у Telegram. За його словами, російські снаряди прилетіли й у лікарню, дитячий садок, краєзнавчий музей, собор, магазини, на ринок, фабрику та пошту.

++08:50++

З-під завалів багатоповерхового будинку, обстріляного в ніч на четвер, у Миколаєві дістали 11-річну дитину, пошуки 7 людей ще тривають, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. "Уночі місто Миколаїв зазнало масованого обстрілу ракетами типу С300. Є влучення в п'ятиповерхівку. З-під завалів дістали 11-річного хлопчика", - написав Кім у Telegram..

++08:20++

Протягом минулої доби війська РФ завдали по Україні 3 ракетних та 21 авіаційний удар, здійснили 104 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали об’єкти та мирні громадяни більш ніж 40 населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України. "Ворог бив, зокрема, в райони Миколаєва, Вінниці, Черкас, Черняхова, Білогорівки, Спірного, Павлівки, Мирного та Давидового Броду. Для цього використав крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та безпілотні літальні апарати іранського виробництва", - зазначається у повідомленні. За цими даними, українські військові відбили атаки в районах населених пунктів Бахмутське, Озарянівка, Іванград, Бахмут і Мар'їнка. Українська авіація протягом минулої доби завдала 32 удари. "Підтверджено ураження більш як 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника", йдеться у повідомленні. Також зазначається, що підрозділи протиповітряної оборони збили 4 російських вертольоти та 26 БпЛА.

++08:00++

Російські сили, ймовірно, відправили в окуповані райони України військових, пов'язаних з Корпусом вартових Ісламської революції, для навчання армії РФ використанню безпілотників Shahed-136. Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW). За даними українського центру національного спротиву, іранських інструкторів завезли на територію тимчасово окупованої Херсонщини та Криму. За даними української сторони, вони безпосередньо контролюють запуск дронів-камікадзе по українських цивільних об'єктах, зокрема по Миколаєву та Одесі. В Ірані офіційно заперечують постачання РФ безпілотників.

++07:30++

Війська РФ обстріляли Миколаїв, є влучення в будинки, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. "Після години ночі Миколаїв масовано обстріляли. Є влучення в п'ятиповерховий житловий будинок. Два верхні поверхи зруйновані вщент, решта - під завалами. На місці працюють рятувальники. Вся інформація про наслідки – вранці", - написав Сєнкевич у Telrgram..

++07:10++

По одній із громад Київської області завдано удару, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. "Є удари по одній із громад області. Попередньо - атака дронів-камікадзе. Рятувальники вже працюють", - написав Кулеба у Telegram у четвер вранці. Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що ударів завдали по критичній інфраструктурі. "Чергові удари дронів-камікадзе по об'єктах критичної інфраструктури. Відповідні служби вже працюють над ліквідацією та документуванням наслідків обстрілів", - написав Тимошенко у Telegram.

++07:00++

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність державам, які проголосували за резолюцію Генасамблеї ООН про територіальну цілісність України. "Дякую всім 143 державам, які підтримали історичну резолюцію ГА ООН "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН". Світ сказав своє слово: російська спроба анексії нікчемна й ніколи не буде визнана вільними націями. Україна поверне всі свої землі!" - написав він у Twitter.