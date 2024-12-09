Київ готує зустріч союзників задля зміцнення позицій

Ще цього року Україна має намір зібрати ключових європартнерів, які разом зі США здатні її максимально посилити, заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

Україна збирає ключових партнерів, які разом зі США здатні її максимально посилити, зустріч планують провести ще у грудні, заявив у понеділок, 9 грудня, прессекретар президента України Сергій Никифоров.

"Україна збирає ключових європейських партнерів, які разом зі США здатні забезпечити максимальне посилення нашої держави. Остаточний перелік учасників іще формується, але це країни, які мають далекобійні здібності, країни, які роблять найбільші інвестиції в українське виробництво зброї, і країни, від яких залежить наше майбутнє в НАТО", - сказав Никифоров у коментарі інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

Київ прагне посилитися за будь-якого розвитку подій

"Україна планує провести цю зустріч у грудні для координації, вироблення спільної позиції, забезпечення того, щоб бути сильною за будь-якого розвитку подій і на переговорах, і на полі бою", - додав прессекретар президента.

Як повідомлялося, президент України перед зустріччю з кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом (Friedrich Merz) запропонував "контактну групу з Німеччини, Франції, Польщі, Великобританії - чотирьох великих країн Європи та НАТО", для обміну думками щодо завершення війни та розбудови спільного бачення цього зі США. При цьому після зустрічі з'явилася пропозиція долучити до контактної групи Данію.