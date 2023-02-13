Данія передала Україні обіцяні раніше САУ CAESAR (онлайн)

У міноборони України повідомили про передачу Данією для ЗСУ всіх наявних у неї САУ CAESAR. Раніше в Копенгагені казали про готовність передати Україні 19 одиниць таких систем.

Війна Росії проти України - новини понеділка, 13 лютого (час київський).

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У держкомпанії "Укренерго" визнали, що поки що в енергосистемі України не спостерігається дефіциту потужностей. "Наразі дефіцит потужності в енергосистемі поки що відсутній. Наявної потужності достатньо, щоб покрити потреби споживання", - йдеться в Telegram-каналі компанії. Відсутність дефіциту у компанії пояснюють тим, що після ремонтів у роботу включено додаткові енергоблоки на декількох теплових електростанціях. "Зросло виробництво електроенергії в енергосистемі, яке повною мірою покриває споживання. Також через повінь інтенсивно працюють гідроелектростанції. Збільшення світлового дня та ясна погода сприяють генерації з відновлюваних джерел енергії. Також триває імпорт електроенергії зі Словаччини", - наголошують у компанії.

Попри це через пошкоджену мережеву інфраструктуру графіки погодинних відключень діють в Одесі. "У Київській, Хмельницькій, Житомирській областях та у м. Київ у міру зростання споживання теж можливе застосування відключень відповідно до графіків операторів систем розподілу для уникнення ризику перевантаження обладнання", - застерегли в "Укренерго".





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До чергового, десятого пакета санкцій ЄС щодо Росії, яка розв'язала повномасштабну війну проти України, можуть внести близько 130 фізичних і юридичних осіб, зокрема Альфа-банк та інші російські фінансово-кредитні інститути, військових, чиновників і працівників російських державних ЗМІ, пише видання Politico . У рамках цього пакета, який Брюссель планує оголосити до першої річниці початку російського вторгнення, також можуть запровадити заборону на експорт до РФ вантажівок, будівельної техніки та електронних компонентів. До чорного списку можуть внести, зокрема, осіб і компанії в третіх країнах, яких пов'язують із ПВК "Вагнер" або підтримкою війни Росії проти України, зазначає видання.

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У Telegram-каналі Grey Zone, який пов'язують із приватною військовою компанією (ПВК) "Вагнер", з'явився відеоролик з імовірною стратою ще одного ув'язненого, завербованого на війну з Україною. Чоловік на відео називає себе Дмитром Якущенком, каже, що потрапив на фронт у складі ПВК "Вагнер", а пізніше "зрозумів, що це не моя війна". Він стверджує, що зазнав удару по голові та знепритомнів, перебуваючи в українському місті Дніпро, а прийшов до тями вже в приміщенні, у якому ведеться зйомка. Справжність імені та прізвища, місце і час дії відео неможливо підтвердити.

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++11.42++

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував головні пункти порядку денного наступної зустрічі в форматі "Рамштайн" з метою військової підтримки України. Про це очільник українського оборонного відомства написав у соцмережі Facebook. За даними посадовця, на наступному заході йтиметься насамперед про захист українського неба, у тому числі через залучення авіації, розбудову "танкової коаліції", формування запасу міцності з боєприпасів, та програми вишколу для українських вояків.



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У міноборони України повідомили, що Данія вже передала Україні обіцяні раніше САУ CAESAR. Кадри перевезення цих САУ до України українське оборонне відомство виклало в соцмережі Twitter.

У січні цього року повідомлялося, що Копенгаген вирішив передати Києву всі 19 САУ CAESAR з тих, що були на озброєнні данських збройних сил.

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Росія могла втратити елітну 155-ту окрему гвардійську бригаду - тактичне з'єднання морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ - під час штурму Вугледара в Донецькій області, стверджує видання Politico з посиланням на речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського. Під Вугледаром і Мар'їнкою в Донецькій області знищено велику кількість живої сили ЗС РФ, зокрема - командний склад, розповів виданню Дмитрашківський. "Крім того, за останній тиждень противник втратив близько 130 одиниць техніки, зокрема - 36 одиниць танків", - запевняє він. У міноборони РФ цієї інформації не підтвердили.

Війська РФ посилюють оборону в Запорізькій області - розвідка

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Попри нинішнє оперативне зосередження на Донбасі для російських окупаційних сил є критично важливим утримати оборону в Запорізькій області. Такого висновку доходять автори щоденного розвідувального огляду британської військової розвідки, оприлюдненого на Twitter-сторінці міноборони Великобританії. Опираючись на дані з відкритих джерел, автори звіту зазначають, що російські сили активно зміцнюють оборону в підконтрольних їм частинах цього українського регіону. Приміром, станом на 7 лютого російські окупаційні війська посилили оборонні укріплення в центральній частині Запорізької області, зокрема поблизу міста Тарасівка, а вже станом на 8 січня росіяни встановили оборонні укріплення між містами Василівка та Оріхів, констатують автори огляду. "Попри те, що Росія зосередила свої оперативні зусилля на центральній частині Донбасу, вона, як і раніше, занепокоєна захистом крайніх ділянок своєї розширеної лінії фронту", - йдеться в огляді. Сама лінія фронту для росіян в Україні простяглася приблизно на 1 288 кілометрів, з них 192 кілометри припадають на лінію фронту в Запорізькій області, нагадали в Лондоні.

"Потужний прорив українських військ на Запоріжжі став би серйозним викликом для життєздатності російського "сухопутного мосту", що з'єднує Ростовську область і Крим, а успіх України на Луганщині ще більше підірвав би проголошену Росією військову мету - "звільнення" Донбасу", - вважають британські військові розвідники. "Рішення про те, якій з цих загроз надати оборонний пріоритет, ймовірно, є однією з головних дилем для російських оперативних планувальників", - припускають автори огляду.

++09.40++

Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині пошкоджено залізничне полотно, що призвело до зупинки залізничного сполучення на маршруті Київ-Херсон, повідомила пресслужба компанії "Укрзалізниця". "Для поїзда №102/101 Київ - Херсон фінальною зупинкою стане Миколаїв. Пасажирів із Миколаєва до Херсона буде доставлено автобусними шатлами. Так само автобусами буде перевезено до Миколаєва херсонців, що чекають на рейс у київському напрямку", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі компанії. Зазначається, що працівники компанії вже розпочали ремонт колій. "Про можливі зміни у наступних рейсах "Укрзалізниця" повідомить додатково", - уточнюється у повідомленні.



++09.32++

У понеділок уранці російські окупаційні війська обстріляли місто Куп'янськ на Харківщині, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "У місті пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі. На щастя, ніхто не постраждав", - написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Також за його словами, минулої доби окупанти обстріляли щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів області. Найбільше постраждали Куп'янськ, Вовчанськ та смт Дворічна. Там пошкоджено переважно приватні житлові будинки. У Вовчанську внаслідок влучання в приватний будинок поранення отримав 47-річний місцевий мешканець, додав посадовець.

++09.24++

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про ураження розташування російських окупаційних сил у школі села Нікольске поблизу Маріуполя. "Вчора близько 22:00 в Маріупольський район завітала бавовна. Щонайменше три гучних вибухи чули в Мангуші, Нікольському та всіх районах Маріуполя. Відомо про влучання в розташування окупантів в с. Нікольске в приміщенні школи (...). Після вибухів деякий час було чутно звуки детонації", - написав посадовець у Telegram-каналі.

++09.00++

Від початку дії Чорноморської зернової угоди з портів України вивезли понад 21 мільйон тонн сільськогосподарської продукції, підрахували в Організації Об'єднаних Націй (ООН). Згідно з підрахунками , загалом було вивезено 21 043 307 тонн продовольства, з яких: 47 відсотки припадало на кукурудзу, 29 відсотки на пшеницю, а 5 відсотків на соняшникову олію й макуху. Інші вантажі становили 14 відсотків з загального обсягу, кажуть в ООН. Найбільше вантажів з українських портів отримав Китай - 4,2 мільйона тонн, йдеться в повідомленні.

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РФ казала "мир", щоб затримати передачу Києву танків - ISW

++08.33++

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що в грудні 2022 року РФ намагалася маніпулювати темою переговорів, щоб затримати постачання Україні західних танків і підготуватися до нового масштабного наступу. Автори актуального щоденного огляду ISW вказують на те, що протягом грудня 2022 року Москва несподівано розширила фальшивий наратив щодо мирних перемовин.

Водночас активізація такої риторики збіглася в часі з підготовкою російського військово-політичного керівництва до великої наступальної операції, запланованої на початок 2023 року. В планах Кремля було зіграти на прагненні Заходу до мирних переговорів з метою перешкодити постачанням танків до відновлення російської ініціативи на східному фронті, переконані аналітики.

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Це тривало до 27 грудня, поки міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров не заявив, що Москва домагатиметься військового рішення в Україні, наголошують аналітики.

"Тепер зрозуміло, що російська інформаційна кампанія, зосереджена на мирних перемовинах, що активізувалася в грудні 2022 року, була спрямована, зокрема, на затримку надання західних танків та іншої сучасної техніки, необхідної для продовження українських механізованих контрнаступів, щоб створити умови для власного запланованого наступу Росії", - зазначають експерти ISW.

++08.13++

Міноборони РФ повідомило про прокладення нового водоводу з російської Ростовської області в окуповану росіянами частину українського Донбасу. За даними оборонного відомства РФ, понад 2,6 тисячі фахівців прокладають цей новий водовід. Споруда пройде територією Ростовської області та самопроголошеного утворення "ДНР" до каналу Сіверський Донець - Донбас. Потужність становитиме до 300 тисяч кубічних метрів води на добу, заявили в російському оборонному відомстві.

++07.38++

Онлайн-ресурси Північноатлантичного альянсу (НАТО) зазнали хакерської атаки. Представниця Альянсу підтвердила dpa, що його кіберексперти активно займаються розслідуванням інциденту, що зачепив кілька сайтів. За даними dpa, раніше у Twitter з'явилася інформація, що проросійські кіберзлочинці атакували сайт Штабу сил спеціальних операцій НАТО (NSHQ), після чого він певний час був недоступний. В атаці звинуватили, зокрема, "російське хакерське угруповання Killnet", передало dpa. Його пов'язують із кібернападами на сайти Бундестагу, поліції та об'єктів критичної інфраструктури в Німеччині. В Альянсі зазначили, що він постійно стикається з хакерськими загрозами й дуже серйозно ставиться до питання безпеки в кіберпросторі.

У РФ побільшало втрат унаслідок обмороження - штаб

++07.25++

З січня поточного року значно зросла кількість військовослужбовців російських окупаційних військ з ознаками обмороження кінцівок, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ. За даними штабу, причина цього - низький рівень забезпечення окупаційних сил спорядженням і зимовим одягом.

"Так, у медичних закладах Горлівки Донецької області кількість пацієнтів з таким діагнозом складає до 30 відсотків від усіх поранених", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Кремінна і Білогорівка на Луганщині; Виїмка, Федорівка, Васюківка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка Донецької області та Залізничне на Запоріжжі, додали в штабі.

Водночас російські сили завдали чотири ракетних удари та здійснили 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Натомість авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження окупаційних сил, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Крім того, українські ракетники й артилеристи уразили 10 районів зосередження живої сили, одну позицію протиповітряної оборони та три склади боєприпасів російських сил, ідеться в зведенні.



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