Хто увійде до нового уряду Німеччини (фотогалерея)

Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

Більше не "дівчинка" Гельмута Коля

Колись канцлер Гельмут Коль (Helmut Kohl) був покровителем Анґелі Меркель (Angela Merkel) і по-батьківськи називав її "моя дівчинка". У 2001 році, коли була зроблена ця фотографія, Меркель уже вийшла з його тіні. На той час вона очолювала Християнсько-демократичний союз (ХДС), який перебував тоді в опозиції. Однак зоряний час Меркель настав тільки в 2005 році.