Херсонщину залишила половина населення

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій за 24 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями середи, 25 травня (час київський).

++01.10++

США не продовжать ліцензію, що дозволяє власникам російських суверенних облігацій отримувати виплати від Росії у доларах. Про це повідомляє міністерство фінансів країни. Термін дії генеральної ліцензії мінфіну США №9С, про яку йдеться, спливає 25 травня о 7.01. Закінчення ліцензії означатиме, що Росія не зможе заплатити власникам своїх паперів у доларах в інших валютах - принаймні у США.

++00.45++

Територію Херсонської області, окупованої російськими військами, залишили 50 відсотків її мешканців, заявив в ефірі телемарафону голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута. За його словами, ті, хто виїхав, "не хочуть жити в окупації". За даними Лагути, російська сторона перешкоджає виїзду жителів Херсонської області у напрямку до територій, підконтрольних Києву.

Читайте також: "Влада" Херсона планує приєднання регіону до складу РФ

++00.35++

Українські військові на фронті уже використовують гаубиці Caesar, повідомив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. "Гаубиці Caesar уже на передовій", - написав Залужний у Facebook. Він розповів, що гаубиця Caesar - це самохідна артилерійська установка нового покоління, яка дає можливість уражати противника на віддаленні 20 кілометрів і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані розташовані артилерія, резерви, пункти управління противника. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога.

++00.01++

У липні Швейцарія організує конференцію донорів для відбудови України. Як повідомив президент країни Ігнаціо Кассіс під час Всесвітного економічного формуму в Давосі, разом з українським колегою Зеленським вони відправили запрошення 40 країнам та 18 міжнеароднеим організаціям, пише Reuters.

Читайте також: Розширення НАТО: чи може Австрія відмовитися від нейтралітету?