Херсонщину залишила половина населення

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91-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями середи, 25 травня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій за 24 травня.
На цій сторінці DW стежить за подіями середи, 25 травня (час київський).
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США не продовжать ліцензію, що дозволяє власникам російських суверенних облігацій отримувати виплати від Росії у доларах. Про це повідомляє міністерство фінансів країни. Термін дії генеральної ліцензії мінфіну США №9С, про яку йдеться, спливає 25 травня о 7.01. Закінчення ліцензії означатиме, що Росія не зможе заплатити власникам своїх паперів у доларах в інших валютах - принаймні у США.
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Територію Херсонської області, окупованої російськими військами, залишили 50 відсотків її мешканців, заявив в ефірі телемарафону голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута. За його словами, ті, хто виїхав, "не хочуть жити в окупації". За даними Лагути, російська сторона перешкоджає виїзду жителів Херсонської області у напрямку до територій, підконтрольних Києву.
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Українські військові на фронті уже використовують гаубиці Caesar, повідомив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. "Гаубиці Caesar уже на передовій", - написав Залужний у Facebook. Він розповів, що гаубиця Caesar - це самохідна артилерійська установка нового покоління, яка дає можливість уражати противника на віддаленні 20 кілометрів і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані розташовані артилерія, резерви, пункти управління противника. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога.
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У липні Швейцарія організує конференцію донорів для відбудови України. Як повідомив президент країни Ігнаціо Кассіс під час Всесвітного економічного формуму в Давосі, разом з українським колегою Зеленським вони відправили запрошення 40 країнам та 18 міжнеароднеим організаціям, пише Reuters.
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