Харьківські угоди: ексміністрів Лавриновича і Грищенка оголосили в розшук

Підозрювані у справі щодо Харківських угод ексміністр юстиції Олександр Лавринович та ексміністр закордонних справ Костянтин Грищенко перебувають за кордоном, їх оголошено у розшук, повідомила радниця із комунікацій Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сап'ян в ефірі національного телемарафону у вівторок, 26 липня.

"Слідству стало відомо, що ексміністр закордонних справ залишив Україну в січні цього року і вилетів до Парижу. А ексміністр юстиції залишив Україну в травні. Теперішнє місце їхнього перебування встановлюється і є таємницею досудового розслідування. Але обох фігурантів кримінального провадження про державну зраду оголошено в державний і міжнародний розшук", - сказала вона.

За словами Сап'ян, наступним етапом буде отримання дозволу суду на їх затримання. Потім буде подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. "Паралельно слідчі ДБР клопотатимуть про екстрадицію та оголошення цих осіб у розшук за "червоною лінією" Інтерполу", - додала представниця ДБР.

Державна зрада

У понеділок, 25 липня, правоохоронці заочно повідомили Костянтину Грищенку та Олександру Лавриновичу про підозру у державній зраді. За даними слідства, у квітні 2010 року Грищенко і Лавринович за попередньою змовою групою осіб з колишніми президентом Віктором Януковичем та прем'єр-міністром Миколою Азаровим, діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, в порушення Конституції й законодавства України, без фактичного розгляду проєкту угоди та проведення обов'язкової правової експертизи, погодили її без зауважень.

Унаслідок таких дій у квітні 2010 року було погоджено, підписано та ратифіковано угоду, якою на 25 років продовжено строк перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

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Справа щодо Харківських угод

У 2021 році правоохоронці повідомили про підозру й заочно заарештували колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова. На думку слідства, внаслідок підписання та ратифікації так званих Харківських угод було штучно створено передумови для збільшення чисельності військ РФ на території України, вторгнення Збройних сил РФ та окупації ними півострова Крим.

Перед цим підозру у державній зраді Офіс генерального прокурора оголосив також і Віктору Януковичу.