 ХАМАС та Ізраїль погодилися на перемир′я | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2021

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ХАМАС та Ізраїль погодилися на перемир'я

ХАМАС та Ізраїль погодилися на "взаємне та безумовне" припинення вогню найближчим часом.

Ізраїльські солдати на позиціях поблизу Сектора Гази

Ізраїльські солдати на позиціях поблизу Сектора Гази

Ізраїль і радикальний рух ХАМАС припинять вогонь у ніч на п'ятницю, 21 травня. Про це в четвер, 20 травня, повідомило агенство Reuters з посиланням на представника ХАМАС. Згодом агентство dpa поширило заяву речника ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху,  який підтвердив, що уряд країни схвалив одностороннє припинення вогню. 

За словами представника ХАМАС, перемир'я буде "взаємним та одночасним", а початися воно має о 2 годині ночі за місцевим часом. У свою чергу, Ізраїль поширив заяву, в якій назвав перемир'я "взаємним та безумовним". У заяві йдеться, що рішення було досягнуто за посередництва Єгипту, але зазначається, що точний час припинення вогню ще не визначено.

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Ще напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявляв, що його країна продовжить операцію в Секторі Гази попри заклики до деескалації. Цій заяві передувала телефонна розмова прем'єра з президентом США Джо Байденом, який повідомив, що "очікує значної деескалації". 

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Нагадаємо, що з 10 травня з Сектора Гази було випущено понад 3700 ракет в бік Ізраїлю, який у відповідь завдав сотні авіаударів по інфраструктурі радикального руху ХАМАС, визнаного в ЄС і США терористичною організацією.

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