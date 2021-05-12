ХАМАС та Ізраїль погодилися на перемир'я

Ізраїль і радикальний рух ХАМАС припинять вогонь у ніч на п'ятницю, 21 травня. Про це в четвер, 20 травня, повідомило агенство Reuters з посиланням на представника ХАМАС. Згодом агентство dpa поширило заяву речника ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, який підтвердив, що уряд країни схвалив одностороннє припинення вогню.

За словами представника ХАМАС, перемир'я буде "взаємним та одночасним", а початися воно має о 2 годині ночі за місцевим часом. У свою чергу, Ізраїль поширив заяву, в якій назвав перемир'я "взаємним та безумовним". У заяві йдеться, що рішення було досягнуто за посередництва Єгипту, але зазначається, що точний час припинення вогню ще не визначено.

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Ще напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявляв, що його країна продовжить операцію в Секторі Гази попри заклики до деескалації. Цій заяві передувала телефонна розмова прем'єра з президентом США Джо Байденом, який повідомив, що "очікує значної деескалації".

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Нагадаємо, що з 10 травня з Сектора Гази було випущено понад 3700 ракет в бік Ізраїлю, який у відповідь завдав сотні авіаударів по інфраструктурі радикального руху ХАМАС, визнаного в ЄС і США терористичною організацією.