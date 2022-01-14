Хакери атакували урядові сайти України

В Україні у ніч з 13 на 14 січня відбулася глобальна хакерська атака, унаслідок чого роботу низки урядових сайтів було призупинено. Про це у п'ятницю, 14 січня, повідомляє пресслужба міністерства освіти і науки України (МОН).

"У зв'язку з глобальною атакою у ніч з 13 на 14 січня 2022 року офіційний сайт міністерства освіти і науки тимчасово не працює", - зазначають у МОН.

Атака на МЗС, Кабмін та ДСНС

У повідомленні зазначається, що наразі тривають роботи з усунення несправності, також щодо цього інциденту працює СБУ та кіберполіція. Окрім вебсторінки МОН, не працюють також сайти міністерства закордонних справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Кабінету Міністрів. Про походження атаки поки не повідомляється.

Також не працює сайт урядового порталу "Дія". Як вказано на стартовій сторінці, доступ до кабінету тимчасово обмежено "у зв'язку з необхідністю проведення планових технічних робіт".

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Сайти державних органів України не вперше зазнають атаки хакерів. Так, у грудні 2021 року Служба безпеки України нейтралізувала 59 кібератак на інформаційні системи органів державної влади. У лютому 2021 про спробу кібератаки на систему документообігу державних органів також повідомляла Рада національної безпеки й оборони (РНБО). Тоді інцидент пов'язали з одним із хакерських шпигунських угруповань з РФ.

Найсерйозніші наслідки для України мав вірус NotPetya влітку 2017, який завдав збитків майже на два мільярди гривень. Тоді NotPetya, зокрема, паралізував роботу київського аеропорту "Бориспіль", "Ощадбанку", порушив рух поїздів Київського метрополітену, "поклав" сайт Національної поліції, а також знищив інформацію на сотнях тисяч персональних і корпоративних комп'ютерів.