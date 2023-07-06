Керівника "Київміськбуду" відсторонили від роботи

Наглядова рада та правління одного із найбільших забудовників в Україні - компанії "Київміськбуд", що на 80 відсотків належить місту - вирішили провести аудит підприємства. На цей час керівник "Київміськбуду" Ігор Кушнір буде відсторонений від роботи, повідомив у четвер, 6 липня, мер Києва Віталій Кличко.

"На мою вимогу відбулося спільне засідання наглядової ради та правління ПрАТ "Київміськбуд", де було ухвалене рішення про проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм. На цей час керівник "Київміськбуду" Ігор Кушнір відсторонений від виконання обовʼязків", - написав він у Telegram.

Також Кличко зазначив, що вже працює створена депутатами Київради тимчасова контрольна комісія, яка "теж надасть результати перевірки діяльності ПрАТ "Київміськбуд" та її керівництва". Водончас, наголосив Кличко, це не вплине на роботу "Київміськбуд", який "продовжуватиме виконувати зобов'язання перед інвесторами".

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Підкорення Евересту і довідка по інвалідність

Кушнір займає посаду президента "Київміськбуду" вже понад 10 років. Нещодавно журналісти проєкту Bihus.Info оприлюднили розслідування , у якому йшлось, що Кушнір виїхав з України 27 лютого 2022 року і пробув за кордоном до середини квітня минулого року. Надалі він виїжджав з України щомісяця, а у травні 2023 року виїхав із України з довідкою про інвалідність і разом із дружиною зійшов на вершину Еверест, йдеться в розслідуванні. "Ось тільки як посадовцю вдалося виїхати через стан здоровʼя і підкорити таку вершину, яка дається не всім підготовленим здоровим людям - загадка", - зазначають журналісти, додавши, що вартість сходження на Еверест становить близько 75 тисяч доларів за людину.

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Згодом на розслідування відреагувала пресслужба очільника "Київміськбуду", підтвердивши виїзд і зазнаачивши, що Кушнір має третю групу інвалідності, "адже з 2005 року бореться із онкологічною хворобою (меланома), що зумовлює, у відповідності до закону, наявність інвалідності третьої групи та періодичні обстеження, у тому числі і за межами України".

Вілла біля Ніцци

Крім того, журналісти виявили на Лазуровому узбережжі віллу, оформлену на французьку фірму, яку три роки тому придбала компанія дружини Кушніра. Сам керівник "Київміськбуду" заявив, що не володіє активами за межами України. Згодом Кушнір заявив, що з 1993 року працює у бізнесі, як і його родина. "Тож будь-які закиди щодо неправомірності її доходів є безпідставними", - написав він у Facebook.

Раніше Bihus.Info встановили , що родичі й оточення Кушніра збудували закрите котеджне містечко на виведеній з комунальної власності землі "Київміськбуду" у селищі Козин під Києвом.

Нагадаємо, компанії "Київміськбуд" доручили добудувати частину об'єктів збанкрутілого забудовника "Укрбуд". Однак взимку 2022 року "Київміськбуд" призупинив роботи на всіх майданчиках через відсутність продажів, несплату боргів інвесторами та відключення світла.