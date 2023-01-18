Внаслідок падіння гвинтокрила в Броварах загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини середи, 18 січня.

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Станом на 10:30 кількість загиблих унаслідок падіння гелікоптера в Броварах зросла до 18. Серед них троє дітей. Кількість поранених зросла до 29. Серед них 15 дітей. Про це повідомляє голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

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Кількість загиблих унаслідок падіння гвинтокрила в Броварах зросла до 17. Серед них двоє дітей.

У лікарнях перебувають 22 особи, серед яких 10 дітей, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

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Керівництво МВС загинуло під час падіння гвинтокрила в Броварах

Внаслідок падіння гвинтокрила Державної служби з надзвичайних ситуацій в Броварах Київської області загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ: міністр, перший заступник міністра та державний секретар. Про це повідомляє голова Національної поліції України Ігор Клименко.

За його словами, наразі відомо про 16 загиблих, з яких двоє дітей. Дев'ятеро загиблих перебували на борту гвинтокрила. 22 потерпілих перебувають в лікарні, з них 10 дітей.

Про причини падіння гелікоптера поки що не повідомляється. "На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події", - написав Клименко у Facebook.

++09:46++

Внаслідок обстрілів російською армією Донеччини 17 січня двоє мирних жителів дістали поранення в Бахмуті та Орлівці, повідомив у ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

На Харківщині внаслідок обстрілу армією РФ лікарні в селі Ківшарівка Куп'янського району поранення отримав 51-річний фельдшер. Як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості.

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++09:20++

У Броварах упав гвинтокрил поруч із дитячим садком і житловим будинком, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації. "Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. На даних момент всіх евакуювали. Є постраждалі. На місці падіння працюють швидкі, поліція та пожежники", - написав він у Telegram.

У свою чергу речниця головного управління поліції Київщини Ірина Прянішнікова повідомила в ефірі національного телемарафону, що за попередніми даними, є п'ятеро постраждалих. Також, за її словами, є загиблі.

++09:00++

На об'єкт соціальної інфраструктури в Броварах упав літальний апарат

Щойно на об'єкт соціальної інфраструктури в Броварах Київської області впав літальний апарат. Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. "З'ясовуємо дані про потерпілих та обставини. Державна служба з надзвичайних ситуацій та всі служби вже на місці", - написав він у Telegram.

В ефірі національного телемарафону з посиланням на поліцію повідомляють, що впав вертоліт, відомо про п'ятьох потерпілих.

++08:45++

В Україну вдалося повернути загалом 125 дітей, вивезених до Росії під час війни. Такі дані навела уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі. "Нам вдалося ідентифікувати та верифікувати дані щонайменше 13899 дітей, які були викрадені та депортовані російською армією, і, на жаль, можемо сказати, що тільки 125 з них нам вдалося повернути назад додому", - зазначила вона.

Тим часом верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель засудив насильницьке переселення українських дітей та закликав до їхнього якнайшвидшого звільнення. "Повідомлення про примусове переселення дітей до Росії викликають глибоку тривогу. ЄС найрішучішим чином засуджує ці дії", - сказав він в інтерв'ю Die Welt. боррель додав, що таке переселення дітей порушує міжнародне право. "Права і гідність усіх дітей повинні поважатися та зберігатися в будь-який час", - наголосив він.

++08:18++

Президент Росії Володимир Путін може оголосити другу хвилю мобілізації найближчими днями, йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики припускають, що це може статися вже сьогодні, коли Путін виступатиме з промовою в Санкт-Петербурзі з нагоди 80-ї річниці прориву радянськими військами нацистської блокади Ленінграда. "Путін полюбляє використовувати символічні дати для звернення до російського народу", - зазначають вони та нагадують, що українська й західні розвідки неодноразово попереджали про мобілізаційні приготування в РФ, заплановані на середину січня, а російські "військові блогери" зазначали, що Путін може скористатися виступом 18 січня для оголошення мобілізації.

В ISW також вважають, що реформа збройних сил РФ у масштабах, оголошених 17 січня міністром оборони, не зможе відбутися найближчими місяцями, але може змінити співвідношення сил з 2024 року. "В України, ймовірно, збережеться вікно можливостей до кінця літа, якщо Захід надасть їй необхідну підтримку", - йдеться у звіті.

++07:48++

Війська РФ завдали шести ракетних ударів по території України 17 січня, половину з яких - по цивільних об'єктах міст Куп'янськ і Краматорськ. Також російські солдати завдали 14 авіаційних ударів і здійснили 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться в ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України.

Натомість українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів і чотирьох ударів по їхніх позиціях зенітно-ракетних комплексів. У районі Соледару зенітники знищили російський літак Су-25. Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили два пункти управління, а також п'ять районів зосередження сил, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію.

++07:28++

Німецький концерн Wintershall Dea йде з Росії

Німецький виробник нафти і газу Wintershall Dea оголосив про вихід з російського ринку.

Спільне підприємство Wintershall і "Газпром" Фото: Justin Jin/dpa/picture alliance

У концерні нагадали, що уряд РФ обмежив діяльність західних компаній в країні, внаслідок чого активи Wintershall Dea в Росії виявилися "фактично експропрійованими". Збиток від списання російських активів становитиме 5,3 мільярда євро.

У компанії заявили, що з початком війни РФ проти України скоригували свою фінансову структуру та більше не враховували діяльність в Росії під час планування.

Ще в квітні 2022 року концерн, попри війну Росії проти України, планував зберегти проєкти в РФ, оскільки повний вихід з цього ринку загрожував "мільярдними втратами".

Пізніше Wintershall Dea звинуватили в постачанні конденсату, який російський монополіст "Газпром" використовував у виробництві палива для російських військових літаків. У нафтогазовій компанії заперечували ці закиди.

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