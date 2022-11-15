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Енергетична криза
ЕкономікаЄвропа

Керівництво ЄС розкритикувало дії РФ у галузі енергетики

Степан Смишляєв
2 год. тому

Москва використовує енергетику як зброю, заявили голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської Ради Шарль Мішель.

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Дії Росії в енергетичній сфері створюють дефіцит на світових ринках і призводять до стрімкого зростання цін на енергоносії. "Ми бачимо, що Росія вважає за краще спалювати свій газ, замість того щоб продавати його, - обурилася голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) на першій сесії саміту Великої двадцятки (G20) в Індонезії у вівторок, 15 листопада.

За її словами, саме з цієї причини Європейський Союз запровадив граничну ціну на російську нафту, що має допомогти країнам з низьким і середнім рівнем доходу.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель теж засудив політику Росії. За його словами, Москва використовує енергію як зброю, що негативно впливає на економіку не тільки Європи, а й усього світу.

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Прискорити енергетичний перехід

Фон дер Ляєн наголосила: найкраща відповідь на поведінку РФ - прискорити перехід на екологічно чисті види енергії, що є "єдиною відповіддю на енергетичну і кліматичну кризи" та відкриває величезні можливості для інших регіонів світу.

У найближчі п'ять років Європа планує інвестувати щонайменше чотири мільярди євро у відновлювальні джерела енергії, зокрема у водневу енергетику, зазначила голова Єврокомісії, додавши, що також дозволить залучити значні приватні інвестиції.

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