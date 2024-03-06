Лондон готовий позичити Києву заморожені активи РФ - Кемерон

Заморожені у Великобританії активи РФ можуть бути передані Україні як позика, заявив Девід Кемерон. Ці активи можуть бути використані як гарантія виплати Росією репарацій Україні.

Великобританія готова передати Україні усі заморожені на її території активи Центрального банку Росії у якості позики на тій підставі, що РФ буде змушена виплатити репарації Україні після закінчення війни. Про це заявив міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Кемерон, повідомило у середу, 6 березня, видання The Guardian.

За словами міністра, ці активи будуть використані як гарантія виплати репарацій. "Ми прагнемо домогтися максимальної єдності G7 і ЄС у цьому питанні, але якщо ми не зможемо цього досягти, я думаю, нам доведеться рухатися вперед із союзниками, які хочуть вжити таких заходів", - зауважив він.

Запропонований Лондоном план радикальніший, ніж пропозиції, які обговорювалися в Європейському Союзі і які передбачають надання Україні лише надприбутків від заморожених російських активів, зауважує The Guardian.

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Заморожені активи РФ оцінюють в 260 мільярдів євро

Річний надприбуток з активів оцінюється в чотири мільярди доларів у той час як, за оцінками ЄС, в юрисдикціях країн блоку, Великої сімки (G7) і Австралії заблоковано близько 260 мільярдів євро активів Центробанку РФ.

Вважається, що більше двох третин цих активів знаходяться саме в країнах ЄС, а лише Бельгія контролює активи на близько 190 мільярдів євро. Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Київ веде перемовини із Бельгією про використання 1,7 мільярда євро прибутків з активів РФ на свою користь.

За попередніми оцінками, в США є російські активи на суму від 40 до 60 мільярдів доларів, а у Великобританії - на близько 25 мільярдів фунтів. Офіційно ці цифри не розголошуються.

США можуть підтримати пропозицію

На переконання Кемерона, запропонований план жодним чином не підірве репутацію британської фінансової системи. Саме питання дотримання правових механізмів і збереження довіри до міжнародної фінансової системи є одним із наріжних у дискусії країн G7 щодо використання російських активів.

Нещодавно міністерка фінансів США Джанет Єллен вкотре наголосила, що союзники мають діяти разом в цьому питанні. Водночас вона не розділила занепокоєння деяких європейських посадовців щодо того, що конфіскація російських активів підірве роль долара, євро чи японської єни як важливих світових резервних валют.

Як зауважує The Guardian, те, що Кемерон детально описав механізм використання коштів, ймовірно, підкреслює політичну підтримку такого плану з боку США, але не в ЄС.

За оцінками видання, сильна сторона пропозиції в тому, що конфісковані активи вважатимуться повернутими до Росії після виплати репарацій. Однак її слабка сторона в тому, що вона передбачає військову перемогу України і згоду переможеної Москви сплатити репарації.

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