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Кіт Келлог: Трамп не збирається щось давати Путіну

Максим Сидоржевський
9 січня 2025 р.

Спецпосланник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог розраховує, що війні в Україні можна буде покласти край протягом перших 100 днів з часу інавгурації Трампа.

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Кіт Келлог
Кіт Келлог запевнив, що Трамп прагне врятувати УкраїнуФото: SAUL LOEB/AFP

Спеціальний посланник США з питань України та Росії у майбутній адміністрації новообраного президента Дональда Трампа, генерал у відставці Кіт Келлог запевнив, що Трамп враховуватиме інтереси України, коли почне працювати над врегулюванням війни в Україні, і прагнутиме, щоб це рішення було справедливим.

"Люди повинні зрозуміти, що він (Трамп. - Ред.) не намагається дати щось (президенту Росії Володимиру) Путіну або росіянам", - наголосив Келлог в інтерв'ю телеканалу Fox News у середу, 8 січня.

За його словами, Трамп "насправді намагається врятувати Україну і врятувати їхній суверенітет" і збирається забезпечити, щоб майбутній мир був "справедливим і чесним", про що майбутній президент неодноразово говорив, зокрема й президенту України Володимиру Зеленському, нагадав Келлог.

Келлог розраховує завершити війну протягом перших 100 днів президентства Трампа

Під час передвиборної кампанії Трамп заявляв, що може покласти край конфлікту в Україні протягом 24 годин після вступу на посаду. 

Тим часом Келлог вважає реалістичним досягти завершення війни протягом 100 днів з часу інавгурації Трампа 20 січня. "У мене мало часу. У нього теж мало часу, тому що він хоче закінчити (війну. - Ред.) якнайшвидше, - сказав Келлог. "Він знає, що це важко... але він відданий цій справі", - додав він.

При цьому Келлог відмовився розголошувати зміст будь-яких своїх розмов з Трампом стосовно війни в Україні, заявивши, що Трамп "говорить сам за себе", і більше інформації з'явиться після його інавгурації.

Плани провести розмову між Трампом і Путіним

Він також зазначив, що зараз закладається основа для майбутньої розмови Трампа і президента РФ Володимира Путіна. "Ми поставимо умови... і він врешті-решт дійде до того, що розмовлятиме з Путіним, а також з президентом Зеленським, і я думаю, що вони прийдуть до... рішення в найближчій перспективі", - прогнозує Келлог.

Раніше повідомлялося, що Келлог на початку січня планував відвідати кілька європейських столиць, зокрема й Київ. Утім, 6 січня агенція Reuters з посиланням на чотири джерела з оточення Трампа повідомила, що Келлог відклав свою поїздку й здійснить її після інавгурації Трампа. Причин відтермінування поїздки до Європи джерела агенції не назвали. 7 січня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив інформацію про скасування візиту Келлога.

Чи має Трамп насправді план кінця війни в Україні?

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