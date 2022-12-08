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Бізнесмен Борис Кауфмана вийшов з СІЗО під заставу 129 мільйонів гривеньФото: Goran Tomasevic/REUTERS
ПолітикаУкраїна

Кауфман вийшов з СІЗО під заставу, Грановський - під вартою

Степан Смишляєв
3 год. тому

Кауфман має здати закордоні паспорти і носити електронний браслет. Грановський також може війти з-під варти під заставу у 124 мільйона гривень.

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Бізнесмен Борис Кауфман, якого напередодні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заарештував за підозрою у створенні злочинної організації, яка тримала під контролем чиновників Одеської міськради, вийшов з слідчого ізолятора під заставу 129 мільйонів гривень. "За Кауфмана внесено заставу як альтернативу арешту згідно з рішенням суду", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у четвер, 8 грудня.

Після внесення застави Кауфман має здати закордонні паспорти, носити електронний браслет, утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками, прибувати до відповідних органів за вимогою правоохоронців чи суду, повідомляти їм про зміну місця проживання чи роботи, не відлучатися з Києва та Одеси, пишуть "Українські новини".

Інший фігурант цієї справи, бізнес-партнер Кауфмана, депутат Верховної Ради IV скликання від Соціал-демократичної партії України (об'єднаної) Олександр Грановський (який, за даними ЗМІ, також має документи на ім'я Алекс Борухович) заарештований ВАКС з правом застави в розмірі 124 мільйона гривень, повідомляє громадська організація Центр протидії корупції (ЦПК). Чи вніс він заставу, наразі не відомо, але під час судового засідання, на якому йому обирали запобіжний захід, екснардепа хотів взяти на поруки головний равин Одеси Авраам Вольф.

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У чому підозрюють бізнесменів

6 грудня САП та Національне антикорупційне бюро повідомили Кауфману і Грановському про підозру у справі про створення злочинної організації. За версією слідства, з осені 2021 року вони "контролювали питання забудови в Одесі, розпорядження коштами місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію з приватним сектором ринку".

Також, за даними прокуратури, чоловіки налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, які й забезпечували ухвалення потрібних рішень. "Фактично злочинна організація тримала під контролем усі значні бюджетні витрати Одеси та погоджувала основні питання порядку денного сесій Одеської міської ради", - наголосили  в САП.

Під час судового засідання прокурор заявив, що представники угруповання передавали кошти, зокрема, першому заступнику мера Одеси Михайлу Кучуку (900 тисяч гривень), заступнику мера Олегу Бриндаку (2,5 мільйона гривень) та заступниці мера Світлані Бедрезі (300 тисяч гривень).

Через компанію Vertex Hotel Group Кауфман і Грановський управляють об'єктами готельного напряму ("Брістоль", "Лондонська" в Одесі та "Президент готель" у Києві). Також Кауфман є співвласником тютюнової дистриб'юторської компанії TEDIS Ukraine. У серпні 2022 року його затримали на кордоні під час спроби виїхати з України.

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