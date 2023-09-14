Навіщо співачка з КНР побувала у Маріуполі

Китайська оперна співачка Ван Фан виступила у зруйнованому драмтеатрі Маріуполя, що знаходиться на тимчасово окупованій РФ частині території України. Про те, що це було і яку викликало реакцію, - DW.

"Виконання китайською "оперною співачкою" Ван Фан пісні "Катюша" на руїнах драмтеатру в Маріуполі, в якому російська армія вбила понад 600 невинних людей - приклад повної моральної деградації", - написав на своїй сторінці у Facebook 9 вересня речник МЗС України Олег Ніколенко. Далі він зазначив: "Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян у Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до тимчасово окупованого українського міста".

Тим часом про цей візит у Китаї не повідомляли навіть державні ЗМІ. Ван Фан насправді не така відома співачка у Китаї. Але увагу до її поїздки привернули китайські соцмережі, наприклад Weibo. Відео її виступу, яке вперше опубліковало 7 вересня російське держЗМІ "Спутник", перепостили мільйони разів.

Хто їздив до Маріуполя

За повідомленнями ЗМІ Росії, оперна співачка Ван Фан відвідала Маріуполь не одна. Разом із нею там була неофіційна делегація, як повідомлялося, китайських "патріотично налаштованих художників та блогерів". Про це написав у своєму Facebook і Олег Ніколенко: "За наявною інформацією, до тимчасово окупованого міста прибула група китайських блогерів. Їхній приїзд незаконний. Він грубо порушує законодавство України, яке регулює перетин державного кордону іноземцями".

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Китайське МЗС те, що трапилося, поки ніяк не коментувало. Але висловився чоловік оперної співачки. Чжоу Сяопінь - відомий китайський патріотично налаштований блогер і член Народної політичної консультативної ради Китаю (дорадчий орган при керівництві КНР - Ред.). У соцмережах він захищає виступ своєї дружини на руїнах драмтеатру в Маріуполі та хвалить її за сміливість. Ван Фан він називає "трояндою на полі бою". І водночас говорить про те, що сам не їздив до Маріуполя, "щоб уникнути непотрібного гніву", бо обіймає політичну посаду.

Чжоу Сяопінь також заявив, що Ван Фан відвідала Маріуполь на запрошення. Залишається незрозумілим, хто її запросив туди. Але співачку разом із рештою членів делегації зустрічали в Маріуполі офіційно. Так, відразу після свого виступу Ван Фан зустрілася з Денисом Пушиліним, який виконує обов'язки так званого голови самопроголошеної "ДНР".

Будівля зруйнованого драмтеатру у Маріуполі Фото: Pavel Klimov/REUTERS

За що китайці критикують співачку

Багато китайських користувачів інтернету критикують Ван Фан за те, що вона виконала в Маріуполі пісню "Катюша", яка набула популярності під час Другої світової війни і має яскраве ідеологічне забарвлення. "Незалежно від того, чи є китаєць проросійськи чи антиросійськи налаштованим, існує багато інших пісень російською мовою, наприклад "Підмосковні вечори" - не настільки ідеологічно заряджені", - зазначив один із користувачів соцмережі Weibo.

Ще один пише, що виконання "Катюші" на руїнах маріупольського театру є "дрібкою солі на відкриту рану українського народу". "Це не те, чого потребує Китай", - критично відгукнувся на візит співачки Сюй Сіцзінь, колишній головний редактор газети Global Times (входить до структури "Женьмінь жибао" - офіційного органу ЦК КПК).

Будівля драмтеатру в Маріуполі в березні 2022 року, через кілька тижнів після початку повномасштабного російського вторгнення, зазнала бомбардування з боку російських військ. У цій будівлі шукали захисту мирні жителі міста. Внаслідок вибуху бомби, скинутої на театр, загинули, за даними агентства AP, понад 600 людей.

Але чоловік співачки наводить свої аргументи. У соцмережі Weibo він поширює заяви в стилі кремлівської пропаганди. Руїни театру, на його думку, є символом бойового духу тих місцевих українських сил, які борються проти "українських солдатів та армії НАТО".

Колишній редактор Global Times Сюй Сіцзінь наголошує, що це лише особиста думка чоловіка співачки Ван Фан. І вона не має нічого спільного з нейтральною позицією КНР щодо цього питання. "Це війна між Росією та Україною, це не війна Китаю. І вона в жодному разі не повинна стати війною КНР", - зазначив він. Зрештою китайська влада все ж таки відреагувала на бурхливу дискусію навколо виступу Ван Фан, але не у формі публічної заяви, а цензурою всіх постів, присвячених цій темі. Вони активно видалялися.