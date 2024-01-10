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КультураУкраїна

Катрін Деньов озвучила книжку української поетки

Олена Перепадя
10 січня 2024 р.

Легенда французького кіно Катрін Деньов озвучила аудіоверсію книги української поетки Люби Якимчук "Абрикоси Донбасу", що вийшла у французькому перекладі минулоріч.

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Катрін Деньов
Катрін ДеньовФото: Yara Nardi/REUTERS

Аудіоверсію книги української поетки Люби Якимчук "Абрикоси Донбасу", перекладену і видану у Франції, озвучила легендарна французька акторка Катрін Деньов. Інформація про це, а також про те, що аудіоверсія перекладу віршів Якимчук уже поширюється у Франції, з'явилася у середу, 10 січня, на сайті видавництва Les éditions des femmes.

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Про вихід аудіокниги французькою написала у Facebook і сама Якимчук: "Катрін Деньов озвучила "Абрикоси Донбасу", та наша з нею аудіокнижка відтепер у книгарнях Франції, а також на всіх французьких аудіоплатфомрах. Там почуєте і мій голос, бо заголовки та ще п'ять-шість віршів для книжки начитала я, українською".

Книга "Абрикоси Донбасу" поетки, яка народилася 1985 року у Луганській області, вийшла влітку 2015 року у "Видавництві Старого Лева". Ця збірка потрапила, зокрема, в рейтинг "10 найкращих українських книг про АТО" за версією українського Forbes.

У 2023-му у перекладі Ірини Дмитришин та Агати Бонін книжка Les Abricots du Donbas видана у Франції. 

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